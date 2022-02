Algunos distritos de la región están muy complicados por las últimas precipitaciones y se teme por las lluvias de otoño

Las lluvias de las últimas semanas han generado algunos inconvenientes en campos de toda la región en los cuales se han registrado inundaciones que atentan contra las producciones que allí se desarrollan.

Si bien la situación no es homogénea y el nivel de complejidad no es el mismo en los diferentes distritos (e incluso hay notables diferencias en distintos sectores pertenecientes a un mismo partido), existe en los productores de la zona la preocupación con lo que pueda ocurrir cuando llegue el otoño y las precipitaciones propias de esa época del año: Si el otoño 2022 se presenta seco, afirman, no habría mayores inconvenientes. No obstante, si la estación que precede al invierno se presenta “normal”, podría haber problemas.

En este marco, La Opinión realizó la consulta pertinente al presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, Ignacio Kovarsky, para conocer cuál es el panorama en este distrito y en otros puntos de la región que hoy se encuentran atravesando complicaciones.

Excesos de lluvia

“Villegas, Carlos Tejedor y Henderson tienen mucha agua y nosotros, en Trenque Lauquen, tuvimos excesos de lluvia en la zona de Martín Fierro y también bastante en Corazzi. El sector más complicado está en la zona de Martín Fierro porque es una zona más baja y se complica mucho más rápido que en otros lugares”, comentó Kovarsky antes de precisar que “cuando uno va hacia el sur de la Ruta N°5 no hay tantos problemas en lo que tiene que ver con el sector de Mari Lauquen o San Eduardo. Allí ha llovido, pero la situación no ha sido tan complicada”.

Asimismo, agregó: “Tenemos algunos sectores que han sido afectados con pérdida de cultivos con los bajos y medias lomas que se sembraron porque estábamos en seca y ahora con tantas lluvias se han perdido. La verdad que no estamos en un estado tan crítico como puede ser alguna zona de Henderson o Villegas, pero sí tenemos algunos barrios un poco más complicados”.

El otoño

El presidente de la Rural explicó, además que “lo que ocurrió también es que todo lo que llovió (entre 300 y 400 milímetros) fue durante enero, un mes en el que no suele llover tanto. Y ahora faltan las lluvias de otoño que no sabemos cómo se darán. Algunos dicen que va a ser un otoño seco y otros afirman que va a ser un otoño normal. Si es normal, sí nos va a complicar porque si llueven 200 milímetros entre febrero, marzo o abril pueden generarse complicaciones, no así si el otoño viene seco”. “Pero, de todas maneras, no creo que estemos tan complicados como en otros lugares, aunque hay sectores de Trenque Lauquen que sí lo están”, afirmó.

Por último, señaló que “a diferencia de otros partidos, Trenque Lauquen está muy marcado por tipos de suelo, con lugares más arenosos en los que llueve menos. Trenque Lauquen es muy grande y difiere mucho en el régimen de lluvias y en el tipo de suelo. Por eso ocurre que, dentro del mismo partido de Trenque Lauquen, tengamos diferencias”.

Otros distritos

Como ya lo expresó Kovarsky a este medio, la situación en Trenque Lauquen es muy distinta a la de otros distritos. Un repaso rápido por partidos vecinos indica que, en lo que respecta a Gral. Villegas, y según informa el diario Actualidad del citado distrito, el agua sigue causando estragos entre los productores de este territorio de la provincia de Buenos Aires. Una de las zonas más afectadas es la de Santa Eleodora. La enorme cantidad de milímetros precipitados provocaron que los caminos estén encharcados e intransitables, sobre todo para los productores tamberos que todos los días tienen que sacar miles de litros de leche.

“Estamos arrinconados de todos lados”, afirmó Marcelo Servera, tambero que hace 44 años tiene su establecimiento en el camino que une Santa Eleodora con Villa Saboya.

En este punto, el productor dejó en claro que el principal problema “son alcantarillas rotas y tramos de 400 o 500 metros de canal que están tapados y no dejan correr el agua”.

Pehuajó y Rivadavia

Con respecto a Pehuajó, la Sociedad Rural de este distrito sobrevoló durante los primeros días de esta semana las zonas más afectadas por la inundación causada por las últimas lluvias, las cuales trajeron varios inconvenientes a los campos del vecino partido.

Por esa razón, desde la institución se informó que los casos particulares se acerquen a la entidad para comenzar a analizar una posible solución que evite mayores pérdidas.

Y la realidad en el distrito de Rivadavia es similar a lo que ocurre en Trenque Lauquen. Allí, y según información brindada a este medio por productores de la zona, la situación es bastante despareja entre los distintos sectores. Hay lugares donde hubo lluvias muy intensas y concentradas y otros lugares en los cuales la humedad no es ni siquiera la necesaria para que los cultivos se desarrollen convenientemente.