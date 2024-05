Algunos datos de cómo festejó T. Lauquen el 25 de Mayo al poco tiempo de fundarse

Por: Juan Carlos Artigas

Tradicionalista

Ya en 1811 se festejó el primer aniversario de la Revolución de Mayo y por lo tanto desde hace ciento trece años en distintos lugares y de diversas formas se celebra este acontecimiento en Argentina todos los 25 de Mayo.

Hoy queremos recordar cómo han sido estas celebraciones en lo que se llamaba plena Pampa y en estos pueblos que surgen en el último cuarto del siglo XIX. Nos referiremos a 3 de estas celebraciones que tienen que ver con Trenque Lauquen o algún pueblo de su misma época.

No tenemos datos de cómo se celebró el 25 de Mayo en Trenque Lauquen, cuando todavía era un fortín, pero vamos a tomar un relato que hace Lobodón Garra en su libro “A Sangre y Lanza” en el que cuenta cómo fue el 25 de Mayo de 1877, un pueblo fundado en 1876 como Trenque Lauquen y con características parecidas. Transcribimos algunos párrafos: “Dentro de un común marco de escasez, la celebración del día patrio adquirió obstante todas las vicisitudes, particular significado para la tropa, que se veía, así apartada, aunque fuera por algunas horas de sus tareas de rutina… En varios fuertes y campamentos se había anunciado para la tarde palo enjabonado, carrera de sortijas y licencia para bailar”.

Describe después datos del estado de miseria en que se encontraban los hombres y mujeres en los fortines y todo el entorno en que se hallaban y continúa diciendo: “A pesar del frío que se sintió en el campamento Carhué la celebración de día Patrio alcanzó especial lucimiento. La banda del batallón 7 de línea empezó bien temprano a tocar polcas, zamacuecas, schotis y marzurcas, y a poco se inició el baile. Los soldados se presentaron con sus mujeres vestidas con las mejores galas, perfumadas con agua florida y mostrando el pelo reluciente untado con grasa de potro. De cuando en cuando el baile suspendía para dejar oír un triste a dúo, acompañado por las guitarras”.

Los primeros

Hemos dicho al comienzo que no sabemos cómo se festejó en 1877, aunque sí tenemos datos de cómo fueron los festejos del Día de la Independencia en 1877. Carreras de caballo, baile y palo jabonado. Lo que nos hace suponer que deben haber sido parecidos, pero Manuel Prado, que estuvo en Trenque Lauquen, ha plasmado cómo se festejó el 25 de Mayo de 1879 en Choele Choel. En ese avance que las tropas militares realizan hacia el sur iban hombres y mujeres de los cuales varios habían estado en Trenque Lauquen. También con ellos iba la música, con la banda militar y algunas guitarras. Prado nos deja el dato de lo que pasó al salir de Trenque Lauquen el 9 de Abril de 1877: “Antes del mediodía, en cuatro horas de camino, habíamos andado dos leguas, ya era preciso acampar”. Esto nos indica que fue a 10 km. de Trenque Lauquen. Y continúa diciendo: “Por la noche, ardieron los fogones y mientras chirriaba la carne ensartada en los asadores y cantaba el vapor en las ollas de puchero, los milicos reían festejando el cuento picaresco del camarada o zapateaban al compás de las guitarras, gatos y malambos”.

Ya refiriéndose al 25 de Mayo dice: “La viruela hace estragos. Se enferman ocho soldados del 10º y 26 indios prisioneros. Celebramos la fiesta nacional en el centro de los dominios ranqueles. Se improvisa una compañía de acróbatas y asistimos a una sesión de ejercicios ecuestres que resulta un éxito. La salida y puesta del sol se saludan con salvas”.

Relata luego el frío espantoso y lo que debían hacer para no morir y más adelante dice: “¡Qué noche aquella del 24 de mayo, primera que pasamos en Choele Choel! (por el gran frío). Al amanecer del 25 y cuando formamos para saludar la salida del sol, el dilatado valle ofrecía el aspecto de una intensa sábana, cuya superficie crujía con siniestro ruido al quebrarse la escarcha al paso de los soldados. Después de la formación, y previo un racionamiento extraordinario de carne de yegua, se organizaron carreras y bailes en conmemoración de la fiesta nacional”.

Por lo tanto esa banda que tocó una cueca en Trenque Lauquen para el 9 de Julio de 1877 habrá tocado cuecas junto a otros ritmos y esos milicos que tocaron la guitarra al salir de Trenque Lauquen y aquellos que zapatearon, los cuales seguramente lo habrían hecho muchas veces durante esos tres años que estuvieron en el fortín Trenque Lauquen, también se habrán lucido allá en Choele Choel para el 25 de Mayo de 1877 con su arte.

Almafuerte y la fecha patria

Transcribiremos ahora los recuerdos de un ex alumno de Almafuerte, Pedro B. Palacios quien dio clases en Trenque Lauquen entre 1894 y 1896. Esto dijo Zenón Mariani: “para las fiestas patrias, principalmente el 25 de Mayo y 9 de Julio, el maestro disponía la preparación de los actos culturales y tradicionales, donde había recitados, bailes criollos y zapateos con los que se honraba a la Patria; con el agregado del Pericón y se difundía el drama Juan Moreira, como así también aparecía algún cantor que hacía oír estilos de Santos Vega”. Esto último nos hace pensar en la presencia de algún payador.

Por lo tanto tenemos en el poeta y maestro mencionado uno de los primeros en transmitir nuestras danzas en Trenque Lauquen, antes de que comience el Siglo XX, como así también en impulsar el recitado y el teatro. Ya para esa época Podestá con el circo criollo había instalado a Juan Moreira que tuvo tanto éxito y el llamado pericón nacional.

Nos dejan estos tres relatos que tomamos, datos de cómo eran estas celebraciones del 25 de Mayo antes de 1900. Por un lado vemos que no faltaban los entretenimientos con caballos, por lo general carreras y corridas de sortija (aún no existían las llamadas jineteadas y todavía faltaban muchos años para que lleguen las tan de moda pruebas de riendas). En cuanto a danza, se ve que en la llanura pampeana se bailaban diversos ritmos, pero no huellas ni triunfos, hoy considerados como representativos de esta región.