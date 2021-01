Algunos cambios debido a lesiones, contacto estrecho y vacaciones

Se acabó la espera. Mañana se corre el 55° Maratón de Reyes “Camilo Martino” organizado por el club Barrio Alegre en una edición muy particular. Como ya se había anunciado en la previa, la carrera tiene dos modalidades, la virtual que inicia hoy y los atletas tienen tiempo hasta mañana a las 20 horas para correr los 7.500 metros desde cualquier punto del mundo, y la presencial, con cupo para 55 atletas, que se disputará mañana a las 8 con largada y llegada frente al camping de la institución. Ayer por la tarde se cerró la inscripción a la prueba virtual con más de 200 atletas y unos 30 anotados para la carrera de los más pequeños.

Mientras que en la presencial, tras el sorteo final realizado en la noche del lunes, se sigue convocando atletas ante bajas que se dieron por lesiones, contacto estrecho por covod-19 y vacaciones. La Opinión se comunicó con Rubén Islas, principal organizador de la competencia, y confirmó que en el día de hoy seguirá convocando atletas en caso de ser necesario. Repasamos el listado de damas y caballeros que mañana estarán en la línea de partida (ver tablas).

Cambios

“Cuando se lanzó la carrera a inicios de diciembre una cosa que no tuve en cuenta fue la posibilidad de los contactos estrechos”, se sinceró Islas en contacto con La Opinión, mientras realiza un arduo trabajo para contactar a nuevos atletas. Lo cierto es que Barrio Alegre se puso en una difícil campaña de organizar una competencia presencial, intentando cumplir con las exigencias protocolares, en un momento tan delicado como el presente.

Desde la noche del lunes, que se realizó el sorteo y se consignó además un lista de 10 suplentes, Islas ha debido que hacer borrón y cuenta nueva, ya que varios atletas se tuvieron que dar de baja ante algunas lesiones, como fue el caso de Ariel López, uno de los mejores veteranos del 2020 pero que decidió no correr ante un constante dolor en su pie que no le permite correr con normalidad. Otras bajas han sido por vacaciones, pero un alto caso de contacto estrecho por Covid-19, atletas que se debieron aislar y decirle no a Reyes. Es así que ayer por la tarde, en las oficinas del Cine Bario Alegre, se hicieron entrega de los dorsales y, además, se confeccionó otro listado de suplentes, para convocar en caso de que haya nuevas bajas de último momento. Vale recordar que la carrera presencial es sin costo de inscripción, no habrá premios en efectivo, pero si medallas para todos los participantes, y se realizará el podio para los mejores de la general de varones y damas, además de veteranos.

Aunque la carrera se largará bien temprano, a las 8 desde el camping, desde la organización solicitaron a los posibles espectadores mantener el distanciamiento.

El candidato

Aunque será una carrera y edición muy distinta a las anteriores, Maratón de Reyes mantiene la mística de una competencia histórica y de gran nivel. No estarán esta vez los mejores atletas de país, las piernas más fuertes que cada enero sorprenden a todos con su velocidad, pero sí lo harán ellos, los mejores de la ciudad. Los atletas locales que cada año intentan dar batalla ante los foráneos, logrando, incluso, estar en más de una ocasión entre el top 10 del clasificador general. En caballeros es, sin dudas, Rubén Schejtman el mayor candidato. En el 2009 consiguió su primer triunfo, superando en esa noche del 10 de enero a Gonzalo Zabala y Pablo Matamales. De esa manera iniciaría un reinado absoluto. Fue segundo en el 2010, ganó en el 2011, 2012, 2013, siendo segundo, detrás de Guillermo Villalobos en el 2014, y luego, del 2015 al 2020 se encargó de estar en lo más alto. Fue en la pasada edición donde debió batallar ante el juvenil Alexis Morales. Schejtman no había llegado en las mejores condiciones a la prueba, pero sus capacidades y experiencia, le dieron el triunfo. Es por ello, y además por el gran nivel que mostró en algunas citas del 2020, que Schejtman es el candidato máximo a ganar.

¿Batacazo?

Como dice el subtítulo, algunos irán por el batacazo, por la heroica. ¿Quién le puede ganar a Schejtman? Son varios los exponentes aunque saben que la tarea no es simple. Uno de ellos es Marcos Gómez Kistner. El joven Profesor irrumpió en la escena local siendo un niño. En el 2012 fue tercero, detrás de Schejtman y Villalobos, y a partir de ahí siempre estuvo entre los mejores. Le faltó el triunfo, nada más. Fue tercero en 2014 y 2015, y segundo, en 2016, 2017, 2018 y 2019, detrás de su amigo Rubén Schejtman. En 2020 no corrió y es por ello que recibió la invitación de Barrio Alegre. Gómez Kistner conoce muy bien a Schejtman y sabe que tiene con qué darle batalla. Otro juvenil de gran nivel es Lautaro Barragán. Acostumbrado a la pista, Barragán también se ha inclinado por las carreras de calle. En el 2019 fue quinto y en el 2020 subió al tercer escalón del podio. Tuvo un gran año, a pesar de la cuarentena, entrenando y logrando tiempos muy veloces. A ellos se le suman Carlos Reyes y en púgil Abel Adriel, dos habituales animadores en Reyes. Entre los veteranos, es Matías Velázquez el candidato absoluto, aunque este año tendrá más rivales. No solo la presencia de Eladio Helguera, sino que se suman Andrés “Lechu” Darricau y Sergio Cimadamore.

55° Maratón de Reyes “Camilo Martino” Anterior 1 De 2 Siguiente Marcos Gómez Kistner intentará la heroica. Entre los veteranos, es Matías Velázquez el candidato absoluto.

Por el lado de las damas, con ausencia sentidas, como la de Natalia Velázquez, ganadora absoluta del 2020, es Pamela Araneo la que se lleva todas las miradas. Esta histórica atleta sabe lo que es ganar en Reyes tras ese gran triunfo del 2017. Siempre ha estado en un alto nivel, aunque su carrera deportiva se fue enfocando a la larga distancia. Las chicas tienen una difícil tarea para superar a Araneo. Entre las veteranas, sin dudas que Susana Tavoloni es la mujer a vencer.

55° Maratón de Reyes “Camilo Martino” Anterior 1 De 2 Siguiente Pamela Araneo buscará un nuevo triunfo en su historial. Susana Tavoloni, siempre de gran nivel en veteranos.

Una carrera especial. Una carrera distinta. Pero la mística del Maratón de Reyes se mantiene y mañana se develará quién y quienes son los Reyes 2021.

DAMAS

Atletas Categoría

Ornela Mandrini 17-29

Martina Helguera 17-29

Tatian H. Kistner 17-29

Lucila Marenco 17-29

Débora Orosco 17-29

Jacque Rindlisbacher 17-29

Celeste Armano 30-34

Soledad Carmona 30-34

Florencia Funes 30-34

Victoria Ramos 30-34

Angelina Reyes 30-34

Daiana Velázquez 30-34

Araneo, Pamela 35-39

Verónica Bruccieri 35-39

Soledad Gauna 35-39

Natalia Maidana 35-39

Romina Mandrini 35-39

Cecilia Rodríguez 45-49

Verónica Suñer 45-49

Elsa Urtizberea 45-49

Estela Navarro 50-54

Silvia Cobo 55-59

Susana Tavoloni 55-59

CABALLEROS

Atletas Categoría

Ezequiel Duckardt 15-16

Marcos G. Kistner 17-29

Juan P. González 17-29

Lautaro Barragán 17-29

Ariel Cardoso 17-29

Gerard Díaz Savy 17-29

Germán Fresia 17-29

José Mossetto 17-29

César Pablos 17-29

Horacio Sayago 17-29

Fabricio Márquez 17-29

Lucas Trinkard 17-29

Abel Adriel 30-34

Carlos Reyes 30-34

Armando Benguria 35-39

Bernardo Braida 35-39

Alejandro Castaño 35-39

Héctor Díaz 35-39

Pedro Gilardi 35-39

Pablo Larroque 35-39

Rubén Schejtman 35-39

Diego Sayago 35-39

Sergio Cimadamore 40-44

Andrés Darricau 40-44

Sebastián Gallo 40-44

Martín Mora 40-44

Pedro Vanschaik 40-44

Agustín Martino 45-49

Walter Reppoll 45-49

Eladio Helguera 50-54

Fernando Sannutto 50-54

Matías Velázquez 50-54

Osvaldo Zabala 50-54