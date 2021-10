Alec Baldwin mató accidentalmente a una mujer con un arma de utilería

El actor Alec Baldwin mató accidentalmente con una pistola de utilería a la directora de fotografía durante el rodaje de la película western “Rust”, que se estaba filmando en el estado norteamericano de Nuevo México, e hirió también al director del filme, Joel Souza.

Las autoridades estatales confirmaron que el disparo se produjo por accidente, al fallar la pistola de utilería, y que la víctima, de 42 años, identificada como Halyn Hutchins, fue trasladada por los servicios de emergencia al Hospital de la Universidad de Nuevo México donde declararon su muerte.

Además, en el accidente también resultó herido el director Joel Souza, de 48 años, quien fue internado en el Centro Médico Regional Saint Vicente pero Frances Fisher, una de las actrices de la película, tuiteó anoche que ya estaba fuera del hospital.

