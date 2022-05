Alberto Fernández pidió al Congreso una suba de retenciones y le bajó el tono a la interna política.

El presidente Alberto Fernández se pronunció este jueves a favor de subir las retenciones para frenar la inflación de los alimentos. Sin embargo, dijo que para que la modificación sea posible necesita el respaldo de la oposición porque la actual conformación del Congreso no lo aprobaría.

“Necesitamos desacoplar los precios internos de los externos. El instrumento con el que se hace eso más fácilmente son las retenciones. Ahora, las retenciones son un tema legislativo y necesito que el Congreso entienda el problema y llegado el caso acompañe una decisión de esa naturaleza”, aseguró el jefe de Estado en radio Con Vos horas antes de participar de un acto de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).

Al analizar el impacto que tiene en la Argentina el conflicto entre Rusia y Ucrania, planteó que una suba de retenciones es “el instrumento con el que más fácilmente se desacoplan los precios internos de los internacionales”. Sin embargo, remarcó que para poder alterarlo es necesaria la aprobación del Congreso.

“Que Rusia y Ucrania hayan salido del mercado por sanciones económicas le resta al mundo el 35% del trigo exportable, y si a eso se le suma India, que ha suspendido las exportaciones para garantizar el trigo para su gente, supone que ha salido del marcado el 50% del trigo. Con lo cual, hay que esperar dos cosas: que falte mucho el trigo y que el trigo sea muy caro”.

“Ese problema repercute en el país, porque el precio del trigo sube mucho y tenemos un serio problema para desacoplar el precio interno del internacional. Eso que nosotros llamamos con Martín Guzmán la riqueza inesperada tiene que ver con esto, con que de repente pasa algo en el mundo y alguien empieza a ganar mucho más de lo que tenía previsto y se produce una riqueza inesperada que nosotros pedimos que se redistribuya de otro modo”, graficó y concluyó: “Y el instrumento con el que más fácilmente se desacoplan los precios internos del precio internacional son las retenciones. Ahora, las retenciones son un tema legislativo y necesito que el Congreso entienda el problema y llegado el caso acompañe una decisión de esa naturaleza”.

En relación a las implicancias de una eventual suba del impuesto, el jefe Estado señaló que “para algunos está bien subirlas y para otros, no, pero a veces la ampliación de los precios es tan grande que parece que es una medida que se cae de maduro”.

No obstante, se quejó de la falta de acompañamiento por parte de la oposición, que apoyó el último tractorazo realizado por ruralistas en Playa de Mayo, y afirmó: “Yo agoto todas las posibilidades que tengo y trato de hablar con los actores para que los precios no suban como los precios internacionales, porque no hay justificativo”. Y al ser consultado sobre si la solución es el aumento de las retenciones, reiteró: “Yo puedo mandar mañana un aumento de retenciones al Congreso y la voy a perder, si tengo a toda la oposición haciendo tractorazos”.

En materia inflacionaria, Fernández también se refirió a la suba de los precios de los artículos textiles, a la que calificó como “histórica”. Al respecto, dijo: “Hay un desmadre de los precios en ese rubro. Los protejo, no dejo entrar productos elaborados de China y los precios no paran de subir acá”.

En otro tramo de la entrevista, el máximo mandatario buscó bajarle el tono a la interna política del Frente de Todos y dijo que en ese espacio hay una “mirada común” sobre los problemas de la Argentina, pero admitió que existen diferencias “en los caminos” sobre cómo enfrentarlos.

“Tengo la certeza de que tenemos una mirada común sobre lo que la Argentina necesita en todo el frente”, dijo el Presidente. “Diferimos en los caminos. Me complicaría ver que estamos yendo para lugares distintos, pero estamos discutiendo cómo hacerlo; en el qué hacer, todos queremos lo mismo”.

Asimismo, dijo que con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no tiene “diferencias en cuestiones de fondo” y afirmó que sus verdaderos opositores son los dirigentes que “solo niegan derechos”.

“Yo con Cristina si tengo que hablar, hablo. Mi problema no es Cristina, sino es ver que en el mundo crece una derecha que solo niega derechos. Mis opositores dicen por los canales de TV que hay que terminar con el aguinaldo, la indemnización por despido, parar las paritarias. Ahí están mis opositores, con ellos tengo que discutir y debatir”, remarcó.

Por último confirmó que con el lanzamiento de nuevos billetes, “se está volviendo a poner nuestros héroes y heroínas” en ellos y, con esa medida, la Argentina recupera “identidad social”.

“Son los hombres y mujeres que hicieron historia. Se van las ballenas, los gorriones y los animalitos. Con esto recuperamos identidad social”, subrayó sobre el anuncio que se formalizará el próximo lunes. (DIB)