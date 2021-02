Alaux vuelve al TC y debuta con nuevo equipo

El piloto trenquelaquense debutará además con el equipo Sport Team de la localidad de Nueve de Julio, y mantendrá el mismo auto que utilizó en las primeras carreras del 2020.

Alaux llevó ayer el auto al rodillo, para probar la potencia del motor y chequear diferentes aspectos técnicos, pero no pudo acomodarse en la butaca ya que la ACTC limitó a 2 por año las pruebas.

“Tengo mucha expectativa después de prácticamente estar un año sin correr, es un año distinto con protocolo de pandemia y tal vez me pueda costar un poco el arranque, no lo sé, porque todo va a ser nuevo con el equipo y hace mucho no me subo a un TC” explicó Alaux desde el autódromo.

“Nos hubiera gustado hacer una prueba pero no se pudo, de todas maneras estuvimos roleando el motor ayer y funcionó muy bien” aseguró el piloto, y reconoció que “lo importante es poder estar otra vez en competencia tratando de demostrar que podemos ser competitivos”.