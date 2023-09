Ahora manda el “Decano”

Con siete partidos jugados, ahora el único líder del certamen Pre Federal de Básquet es el Foot Ball Club Argentino y esto se debe gracias a su gran victoria del viernes por la noche ante Independiente de General Pico, el “Rojo” que llegó a Trenque Lauquen como único invicto pero que no pudo ante los dirigidos por Claudio Manrique.

Argentino está teniendo una primera vuelta de certamen excelente, con cinco triunfos y dos derrotas, y por ahora logrando la clasificación, aunque a este torneo le restan muchos partidos.

Sin dudas el “Decano” tuvo en la noche del viernes uno de sus mejores juegos del campeonato. Para ganar tenia que plasmar un partido muy regular ante un rival más experimentado. El triunfo fue por 83 a 74 y aunque Argentino logró una buena ventaja, el inicio de partido fue para los visitantes. Independiente arrancó arriba 20 a 14 en el primer cuarto, pero la historia cambió totalmente en el segundo periodo porque Argentino metió un 28-12 y se fue al descanso 42-32 arriba. En el tercero Independiente se puso a uno (57-56) pero en el último parcial el “Decano” nuevamente sacó ventaja para cerrar el partido 83 a 74.

Las figuras

La noche del viernes tuvo a una figura indiscutida, Facundo Garmendia. El jugador del “Decano” brilló para su equipo anotando 35 puntos en lo que fue su mejor partido de local. Además, muy buenos aportes de Gustavo Tellería, con su juventud y velocidad, y la experiencia de Tomás Martino.

No fue la noche de Bautista Kiessling, esta vez “peleado” con el aro, pero Argentino tiene un equipo largo y Manrique sabe cómo usarlo.

En la visita, con un Independiente muy regular y que casi no movió el banco, se destacaron Joaquín Morandini, especialmente en la segunda mitad, Matías Sesto y Nicolás Henriquez.

Más partidos

La séptima fecha tuvo además otros resultados: en Santa Rosa, All Boys (4-1) no tuvo problemas ante Juventud Unida de Alpachiri (0-6) y le ganó 91 a 65 con 13 puntos de Vittorio Fazzini y 12 de Gerónimo Rausch, mientras que Alejo Giarrafa fue la figura del CAJU con 24 tantos, siendo los parciales del partido 25-13, 49-30, 63-52 y 91-65.

También en la capital pampeana, Estudiantes (2-4) logró su segunda victoria al superar a Cultural Argentino de Pico (1-5) por 81 a 65, con 26 tantos de Nicolás Ayala y 19 de Ignacio Torrente. Maxi Fernández y Federico Bualó sumaron 15 cada uno en la visita. Parciales: 17-17, 42-33, 58-49 y 81-65.

La jornada del viernes se completó con la goleada de Ferro de Pico (3-1) al recibir a Atlético Villegas (2-4) por 76 a 33, con 19 puntos de Juan Pedemonte y 16 de Quimey Acosta. Los bonaerenses marcaron solo 9 puntos en todo el segundo tiempo. Parciales: 23-10, 47-24, 70-30 y 76-33.

Sportivo Realicó (4-2) tuvo fecha libre.

La octava

El próximo viernes se jugará la octava fecha, pero vale recordar que aún están pendientes los partidos entre Ferro vs. All Boys y Ferro vs. CAJU Alpachiri.

En cuanto a los siguientes juegos, Atlético Villegas recibirá a All Boys; Independiente se medirá contra Estudiantes; Cultural Argentino frente a Ferro y el partido entre Sportivo Realicó y el FBC Argentino.