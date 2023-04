Agrupaciones definieron pasos a seguir para pedir justicia

Representantes de agrupaciones feministas, de Derechos Humanos y docentes se reunieron ayer en la Plaza San Martín para definir qué acciones tomar en torno al pedido de Justicia por el homicidio de la vecina Ana Aristimuño.

Así lo señalaron en un comunicado, donde también manifestaron que “tras un intercambio de opiniones se decidió acompañar la investigación para el esclarecimiento del caso y a su vez, visibilizar con pequeños actos la ausencia de Anita y la necesidad de impartir justicia”.

De esta forma se anunció: “Convocamos a gremios y docentes a escribir en cada pizarrón, cada escuela, cada día, antes de cada clase: ‘Justicia por Anita’; empapelar los autos, los negocios y la ciudad con la frase ‘Justicia por Anita’; y mantener una reunión con la fiscal del caso, Karina Talarico, para conversar sobre los avances y a su vez acercar las preocupaciones que se recogen de las agrupaciones y organizaciones”.

“Por el momento, no habrá movilización, pero consideramos absolutamente necesario no continuar con nuestras rutinas como si nada hubiese sucedido. Es importante entender que nos arrebataron a una compañera, que asesinaron a Anita y que no descansaremos hasta que se haga justicia”, resaltaron.

Un nuevo allanamiento

En el marco de la investigación por el asesinato de la vecina Ana Aristimuño, durante la tarde-noche del martes se llevó a cabo un nuevo allanamiento, el segundo en torno a la causa, a raíz de testimonios que se fueron recavando en las primeras jornadas tras el brutal crimen.

En el procedimiento efectivos de la Policía Científica secuestraron elementos que fueron puestos en custodia de la Justicia para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Según se informó de manera oficial, aún no se descarta ninguna línea investigativa y se esperan los resultados de las pruebas de ADN que serían determinantes para el futuro de la investigación.

Ya se tomaron más de 100 testimoniales que son analizadas minuciosamente con el objetivo de ir uniendo piezas que permitan dar con el o los autores del espeluznante crimen que todavía mantiene conmocionada a toda la sociedad.