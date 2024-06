Agenda Cultural del Fin de Semana

El primer fin de semana largo de junio tiene mucho para ofrecer en materia cultural a los vecinos de Trenque Lauquen y la zona. En ese marco, diario La Opinión ofrece, seguidamente, las alternativas a tener en cuenta para las jornadas que siguen:

Sábado

– A las 15, la sala del Cine Barrio Alegre proyectará la película “Intensamente 2” la cual cuenta la siguiente historia: “Del Revés 2 (Inside out 2)”, de Disney y Pixar, regresa a la mente de una Riley recién entrada en la adolescencia justo en el momento en que el Cuartel General está sufriendo una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos…) no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no viene sola. Esta producción podrá volver a verse este mismo día a las 18.30, el día domingo a las 15 y 18.30, los días lunes y martes a las 15 y el día miércoles a las 18.30.

– A las 20 la sala del Cine Barrio Alegre proyectará, en su espacio INCAA, la película “Mixtape la pampa”. Se trata del diario de un viaje por La Pampa, tras las huellas de Guillermo Enrique Hudson, alias William Henry Hudson, una figura enigmática, llena de paradojas. Fue un gaucho argentino que se convirtió en escritor inglés. Esta producción podrá volver a verse los días lunes y martes a las 18.30.

– A las 20.30 el Coro Mester de Juglaría presentará su nuevo espectáculo “Con las alas del canto desplegadas al viento” en la Biblioteca Pública Rivadavia. La actuación incluirá obras de compositores muy diversos, desde algunos renacentistas y barrocos hasta otros de nuestro folclore. Entrada general $2.500

– A las 21.30 la sala del Cine Barrio Alegre proyectará la película “Monkey Man”, un thriller de acción sobre la búsqueda de venganza de un hombre contra los líderes corruptos que asesinaron a su madre y continúan victimizando sistemáticamente a los pobres y los impotentes. Esta producción podrá volver a verse los días domingo, lunes y martes en este mismo horario.

– A las 22 se presentará la banda Kokoró (Voces y tambores) en Cuello 80.

Domingo

– A las 21, el Espacio Teatral para la Formación de Actores, que dirige Javier Bories, presentará la obra “Van Gogh” en el Teatro Español. Esta producción cuenta con las actuaciones de Rubén Darío Brucart, Javier Bories, Carolina Núñez y Tony Peruca. El texto, de Pacho O´Donnell, ahonda en la significación de quien fue leal en sus convicciones hasta desafiar a la locura y la muerte, convirtiéndose, al decir de Artaud en el “suicidado por la sociedad”. Vincent Van Gogh, quien hoy marca récords de ventas en subastas internacionales, solo vendió un cuadro en su vida, negándose a pintar “como se debía” para obtener el reconocimiento de sus contemporáneos.

Van Gogh trata sobre los valores de la sociedad de “hoy degradada”, oponiéndose a quienes, como Vincent, son capaces de sostener Utopías que nos hacen alentar esperanzas de un futuro mejor”, dice la síntesis. Reservas y venta: con descuento al 15-611981 por whatssap y Cuenta DNI. Las entradas anticipadas ya están a la venta, y se pueden solicitar con descuento al 2392 – 611981.