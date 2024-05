Agenda Cultural del Fin de Semana

El último fin de semana de mayo presenta una importante cantidad de actividades culturales que podrán ser disfrutadas por vecinos de Trenque Lauquen y toda la región. En ese marco, diario La Opinión presenta, seguidamente, las alternativas a tener en cuenta para los días que siguen:

Viernes

– Jornada de Biciturismo para quienes quieran conocer la fábrica Cauca, sus productos y procesos de fabricación, en una nueva propuesta de la oficina de Promoción Turística del Municipio.

Los interesados/as pueden inscribirse comunicándose al (2392) 61-1980 –los cupos son limitados- y quienes no tengan movilidad podrán reservar una de las bicicletas que forman parte del programa “Viví Trenque en Bici”. El punto de encuentro será la oficina de Turismo, en Pereyra Rozas y Avenida García Salinas, esquina de la Terminal.

– A las 21.30 se presentarán Los Mañeros en Cuello 80. Entrada libre, reservas al 2392 – 637484

– A las 21.30, la sala del Cine Barrio Alegre proyectará, en su espacio INCAA, la película “Las cosas indefinidas” la cual cuenta la siguiente historia: Eva se dedica a editar películas. Mientras trabaja junto a su asistente Rami en un largometraje sobre personas con ceguera, parece haber perdido el entusiasmo por el cine. A esto se suma la reciente muerte de su amigo Juan, un director de cine cuyas películas ella editaba. Esta producción podrá volver a verse los días sábados, lunes y martes a partir de las 18.30.

Sábado

– A partir del mediodía la Municipalidad de Trenque Lauquen realizará el acto oficial por los festejos por el 214º aniversario de la Revolución de Mayo, en colaboración con el CEPT nº 11 en Martín Fierro. El acto oficial se realizará en esta institución educativa, en el marco de la Fiesta de la Patria, la Tradición y el Recuerdo que todos los años lleva adelante. Ese día, las actividades comenzarán a las 7 con la Tradicional Cabalgata que partirá desde el predio “3 de Fierro”, en la esquina de Macaya y Mirabelli para continuar a las 12 con el acto oficial en el CEPT nº 11. A las 13 habrá asado criollo y cantina a beneficio de la institución y a las 13.30 será la prueba de riendas.

– De 12 a 13.30 tendrá lugar el Locro del 25 de Mayo en San Martín 223. Reservas al (2392) – 559979. Se retira en esta dirección en el citado horario. La porción tiene un valor de $6.000 y se acompaña con un pan de fermentación natural. Si se abona con Cuenta DNI tiene un descuento del 20%.

– A las 15, la sala de Cine Barrio Alegre proyectará la película “Amigos imaginarios” la cual trata sobre una niña que descubre que puede ver a los amigos imaginarios de todo el mundo y lo que hace con ese superpoder mientras se embarca en una aventura mágica para reconectar a los amigos imaginarios olvidados con sus hijos. “Amigos Imaginarios” está protagonizada por Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw y las voces de Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. y Steve Carell, entre muchos otros, como los personajes maravillosamente únicos que reflejan el increíble poder de la imaginación de un niño. Esta producción podrá volver a verse el día domingo a las 15 y 18.30.

– A las 21.30, el músico Pablo Pérez Zabala presenta el espectáculo “A dos guitarras” con Roberto Rodríguez en Cuello 80. Reservas y consultas al 2392 – 637484.

– A las 21.30 la sala de Cine Barrio Alegre proyectará la película “El planeta de los simios: nuevo reino” cuya historia está situada varias generaciones en el futuro tras el reinado de César, en el que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos han quedado reducidos a vivir en las sombras. Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un viaje desgarrador que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual. Esta producción podrá volver a verse los días domingo, lunes y martes en este mismo horario.

Domingo

– A las 16 habrá Fiesta Patria en Plaza San Martín la cual contará con la participación de la Banda Municipal de la Escuela de Música, y cuatro agrupaciones de danzas folclóricas de Trenque Lauquen: Anaiche, Soñando Folclore, Agitando Pañuelos y el taller de folclore que la Municipalidad comparte con el CEF nº 18. También participarán los chicos y chicas del Centro de Día por la Vida junto a la Cuerda de Candombe afro uruguayo Negro Tambor. Además, habrá tortas

fritas y chocolate caliente para compartir entre los presentes.

– A las 19, las Orquestas Sinfónica y Juvenil, que forman parte de la Escuela de Música municipal, se presentarán en el Teatro Español. El concierto es organizado por la Escuela Municipal de Música –que funciona en el ingreso a El Parque- y que dirige el maestro Daniel Virzi-, con el apoyo de la dirección de Cultura del municipio.

La Orquesta Juvenil de la Municipalidad presentará el siguiente repertorio: Good Night/The Beatles, Time/ H. Zimmer, Lascia Ch’io Pianga/G.F. Händel, Aase’s Death/E. Grieg, Andante for Strings/ J. Cacavas, Stargazer/ R. Buckley y Turning Point/ R. Longfield.

La agrupación está conformada por: Flauta traversa: Maite Yarza y Lourdes Mansilla, Clarinete: Juliana Haurat; Fagot: Lutmila Palacio; Trompeta: Mateo Lombroni; Percusión: Galo Bisio y Marcos Fuhrmann; Piano: Elisa Remis; Violín I: Abril Mansilla, Florencia Reyes, Helena Meier, Paula Robredo, Esteban Aranguren; Violín II: Maitena Ciarico, Giovanna Facchino, Ambar Gatti, Sol Tresandi, Luján Miranda; Viola: Neyen Agrazar, Camilo Flores Cornejo; Cello: Bárbara Neil, Camila Murillo, Isabella Cabrera, Ignacio Carnero. Contrabajo: Lucía Zelasqui.

El repertorio que presentará la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de Trenque Lauquen es el siguiente: Sinfonía 25 III movimiento: Minuetto – Trio/ W.A. Mozart, Pavana/ M. Ravel Invierno I y II/ R. Schumann; El Avenido/ C. Leguizamón, Abide With Me/ W.H. Monk, In The Bleak Midwinter/ G. Holst, Morning Prayer/ P. Tchaikovsky/ Musiquitas III y IV/ D. Virzi, Caro Mio Ben/ G. Giordano. Tenor solista: Juan de Filpo; Ave María/ G. Caccini. Soprano Solista: Milagros Barbas y Juan de Filpo; Sueña/A. Menken. Soprano solista: Milagros Barbas. Directores: Daniel Virzi y Martín Larroudé.