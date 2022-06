Advirtieron “serias consecuencias” para la cosecha y la próxima siembra

La escasez de gasoil en casi todo el norte y centro del país pone en jaque a las zonas productivas. A pesar de las promesas del Gobierno en solucionar el conflicto a la brevedad, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, advirtió que la falta del combustible va a afectar no sólo la cosecha, sino también la siembra para la próxima temporada agrícola.

“Hay ocho provincias en el norte argentino que están muy complicadas, y también están Entre Ríos y Santa Fe. En Buenos Aires y La Pampa es un poco menor la virulencia de esta situación, pero estamos sumamente preocupados, porque esto era previsible”, sostuvo el referente del sector agropecuario.

En declaraciones a TN, Salaverri indicó que por la escasez de combustible se vive “una situación muy difícil” y alertó que “va a afectar no sólo la cosecha, sino también la siembra”. Además, denunció que “hay un gasoil blue, que es combustible con sobreprecio”.

“Si uno está tirado en la ruta, va a pagar lo que sea por moverse”, graficó.

Esta situación afecta tanto a la maquinaria agrícola como al transporte de los granos, por lo que Salaverri indicó que “es todo una situación de día a día, sin previsibilidad alguna”.

Comunicado

Días atrás Carbap emitió un comunicado titulado “Sin gasoil, el campo se paraliza”, en el que advertían “con preocupación la creciente falta de gasoil en la región pampeana, la cual impide el normal trabajo de labores y cosecha”. “Sabrán los funcionarios nacionales que sin gasoil el campo debe parar. Que no puede afrontar las labores necesarias para la campaña de invierno, y que si para el campo se detiene el interior productivo? Que sin cosecha no habrá dólares? Descartamos que los funcionarios no desconocen que la demanda anual del sector agropecuario es de aproximadamente 3.850 millones de litros de gasoil. Y con demandas estacionales altas en épocas de siembra y cosecha. Desde siempre. Es tan complicado prever ese abastecimiento?”, remarcaron.

“En plena cosecha de soja y de maíz, y en las puertas de la siembra del trigo, no solo aumentaron los costos sino que se paralizan las actividades motivada por la programada ineficiencia del Gobierno para el momento más crítico de la actividad” se señaló.

“Las políticas restrictivas para el comercio exterior impiden que además del faltante de gasoil, muchos otros insumos esenciales como ser neumáticos, repuestos y otros, muy necesarios para la producción, estén en una situación crítica” añadieron.

Desde Carbap solicitaran en este marco al Gobierno que “cese con aquellas acciones que perjudican la producción de biocombustibles y etanol, como así de toda medida que no permita superar la crisis energética” y exigieron la “inmediata normalización en la provisión de gasoil en todo el país”.