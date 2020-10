Advierten que pesar de haber menos casos, el Hospital trabaja con mucha demanda

El vicedirector del Hospital y jefe de la Terapia Intensiva, Sergio Urbaneja, sostuvo que la reducción de la cantidad de casos de covid en la ciudad es un buen dato pero la realidad de la infraestructura hospitalaria es otra porque la cantidad de camas ocupadas y respiradores es alto aún, e insistió en el mensaje de no bajar la guardia y reafirmar todos los mecanismos de cuidado y protección individuales y colectivos.

Entrevistado por Oeste BA radio de Fm Omega dijo “los números hablan de una cosa pero la realidad dentro del Hospital es otra, hoy la ocupación de terapia intensiva es 5 de 5 con 4 respiradores funcionando; la unidad coronaria tiene 2 camas libres de un total 7, la sala de clínicas tiene la capacidad llena. Es bueno saberlo para saber por dónde pasa el grueso de la enfermedad”, sostuvo.

“Esta es una enfermedad que va presentando brotes como en otros inviernos eran los gripales, el trabajo más difícil no es lo que se ve sino lo que se trabaja para contener el brote para poder detectar los asintomáticos, encapsular los brotes, aislando familias, contener, eso es lo difícil”.

“Que tengamos menos casos es bueno pero no es momento de bajar la guardia, hay que seguir haciendo educación sobre las medidas de cuidado. Hoy todos estamos cansados, todos nosotros también porque esto empezó el 16 de marzo y desde ahí no paramos más”.

♦ MENOS CASOS

En este sentido, añadió: “Para la información general la placa es un buen número porque para 55 mil habitantes tener 34 casos activos es poco, pero es mucho el trabajo e intenso de los que visitan las casas, los que llaman por teléfonos, los trabajadores de la salud, todos”.

A lo largo de este tiempo “tuvimos que aprender muchas cosas. Hoy ya no sabemos quién es Covid, quién es sospechoso, no sabemos, por eso las medidas de prevención y las vestimentas que usamos todos los trabajadores del Hospital todos, porque a diferencia de otras enfermedades no había antes personal de salud fallecidos como hay ahora y son muchos”. También dijo que “no es fácil un fallecido de Covid porque hay una familia que no puede hacer un duelo. En el área crítica nosotros antes teníamos 2 visitas por día, el paciente los esperaba porque le contaban algo, le mostraban una foto hoy no se puede hacer, no obstante nosotros en la medida que podemos los hacemos entrar con todas las seguridades del caso, se visten igual que nosotros con casco, doble barbijo, camisolín, todo”.

-Se ven videos en los que parece que van a la guerra por la manera en la que se visten.

-Lo graficaste bien, metafóricamente es eso, no es una guerra pero sabemos que hay tener cuidado porque es algo que no vemos, alguien que no sabemos donde está.

En este marco, el médico sostuvo que “al ver la menor cantidad de casos, todos vemos hay quizás menos controles, los que usamos usuarios del parque y los espacios públicos vemos que no se cumplen las medidas, generalmente son jóvenes ellos vehiculizan y los adultos mayores sufren el impacto, lentamente tenemos que discontinuar estas cosas”.

“Todos podríamos hacer un poquito de fuerza para que el carro no sea tan pesado para pocos, para nuestras familias esto tampoco es gratis, poner un poquito de cada uno al final del camino no sería tan pesado, pensar que a uno no le va a pasar es una falsa idea, todos estamos dentro del bolillero a todos nos puede pasar. Nosotros no trabajamos sólo con Covid, el hospital siguió trabajando normalmente se re programaron muchas cosas pero se fueron haciendo y hoy vemos que muchos de nuestros pacientes son accidentes de tránsito, esos pacientes ocupan las camas 40 días y 20 días un respirador, se agota el sistema y el recurso humano”, concluyó.