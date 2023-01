Advierten que el lugar elegido para una rampa para personas con movilidad reducida no es el indicado

Una rampa para personas con movilidad reducida recientemente construida en la esquina del Honorable Concejo Deliberante ha generado la advertencia de parte del dirigente de Republicanos Unidos, Gustavo Bories, quien expresó su preocupación al respecto ya que considera que el lugar elegido no es el más conveniente y que, afirma “es una esquina alta y lo veo muy peligroso. Si alguien está por subir o bajar con una silla de ruedas y un vehículo gira desde calle Avellaneda hacia Pincén, creo que las consecuencias no hacen falta decirlas”.

Según contó a este medio, esta misma advertencia la hizo enviando un mail al HCD, pero nunca obtuvo respuesta.

Rampa de acceso

Bories cuenta que “en el mes de septiembre 2022 el HCD, mediante comunicación Nº 2923/2022, le solicita al Departamento Ejecutivo la construcción de una rampa de acceso al HCD para personas con movilidad reducida o discapacidad. Antes de fin de año ya estaba construida, sobre calle Pincén, en la esquina”.

El dirigente recuerda que “cuando vi la construcción me llamó la atención el lugar elegido para la misma. Está sobre la esquina, pero es una esquina alta y lo veo muy peligroso, si alguien está por subir o bajar con una silla de ruedas y un vehículo gira desde calle Avellaneda hacia Pincén, creo que las consecuencias no hacen falta decirlas, ya sea en moto, bicicleta o cualquier tipo de vehículo”.

“Sentido común”

En este marco, Bories señala que “el HCD tiene mucho frente por ambas calles, bien se podría haber construido en otra parte y, de esa manera, sí estaríamos pensando en cuidar a las personas con movilidad reducida. En más, sobre calle Avellaneda hay una rampa que costea el edificio que lo único que tendrían que haber hecho es comunicarla con la calle, hubiese quedado mejor ubicada, sin tanto riesgo y encima no se gastaba tanto dinero. Creo que a veces por decir que se hacen cosas no se piensa en el sentido común. Yo le envié un mail al HCD haciendo notar esto, pero bueno, no obtuve respuesta”, culminó.