Adultos mayores y el equipo del PRAM festejaron el octavo cumpleaños del programa

Con distintas actividades recreativas, mucha música y baile los integrantes del Programa Recreativo para Adultos Mayores (PRAM) festejaron ayer por la mañana su octavo cumpleaños en la sede del Club Barrio Alegre.

Fue una jornada de mucha alegría en la que los adultos mayores y el equipo de profesionales que coordina las actividades y talleres disfrutaron de las distintas propuestas y renovaron energías para encarar esta nueva etapa que se inicia con las mejores expectativas por la tan ansiada vuelta a la presencialidad producto de una mejora en la situación sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Durante la mañana no faltó el mate (cada uno con su equipo personal) y tortas, incluida la de cumpleaños, para compartir el festejo que se extendió hasta cerca del mediodía y que contó con la presencia del Intendente interino, Esteban Vidal quien se acercó a la sede de Barrio Alegre para saludar y felicitar a los adultos mayores y a todo el equipo del PRAM.

“Vinimos a acompañarlos en este día de fiesta ya que cumplen ocho años de una tarea invalorable para con los adultos mayores, que uno cuando entra (a la sede de Barrio), transmiten una alegría inmensa”, comentó el Intendente interino, Esteban Vidal.

Asimismo destacó el trabajo del equipo interdisciplinario “sobre todo por el acompañamiento a los adultos mayores que han sufrido los efectos de la pandemia”.

“Yo los había visto por los medios alguna vez, pero la verdad es que cuando uno atraviesa la puerta se nota la alegría en el aire y hay que resaltar esa alegría de vivir; en un momento tan difícil ellos encuentran una motivación para juntarse, seguramente han hecho amistades nuevas y hay un trabajo de mucha gente que realmente hay que valorar”, subrayó.

Mensaje de Fernández

Además de participar en uno de los juegos preparados por los organizadores y dialogar con vecinos e integrantes del equipo interdisciplinario, Vidal transmitió el saludo del Intendente Miguel Fernández, quien se encuentra de licencia por cuestiones de salud, y felicitó a todos los asistentes y especialmente al equipo de trabajo que “hace una tarea enorme” alentándolos a continuar con esta propuesta que va a ser presentada en otros distritos. “Ojalá que Trenque Lauquen, que ha sido puntero en tantas cosas, esto también se transmita y haya muchos PRAM en muchos lugares de la provincia”, señaló.

Alegría

Por su parte, Daniel Juárez, del equipo del PRAM comentó que “festejamos estos ocho años con mucha alegría, muy entusiasmados todos, siempre digo que el PRAM lo hacen ellos, nosotros solo los acompañamos, así que estamos muy contentos y en esta oportunidad estamos acompañados por los estudiantes de cuarto año del Profesorado de Educación Física (que se dicta en el ISFD n144), que están haciendo sus pasantías acá, y hoy nos acompañaron organizando la apertura y todo lo que es el juego recreativo que teníamos preparado”.

Acerca de estos ocho años de trabajo, Juárez señaló que “para nosotros es muy gratificante, hemos tenido momentos difíciles, pasamos un año y medio de pandemia, en el que no perdimos el contacto con los adultos mayores pero no podíamos hacer ningún tipo de actividades” y en relación al equipo dijo que “si bien no estamos los mismos integrantes del grupo que comenzó allá por 2013, algunos se han ido del programa, somos varios los que venimos desde los inicios y que de alguna manera tratamos de sostener un eje de trabajo con objetivos claros relacionados con el abordaje integral de la persona mayor”.

Para sumarse al PRAM, Juárez recordó que “no se tienen que inscribir en ningún lugar, todos aquellos interesados mayores de 55 años se pueden acercar a la sede del Club Barrio Alegre, los miércoles a partir de las 8 de la mañana, ven cómo funcionamos y qué es el PRAM y si deciden quedarse nosotros los ingresamos y hacemos la inscripción”.