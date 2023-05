Adriana Velazquez participó de cena anual del Instituto República

La presidenta del PRO de Trenque Lauquen, Adriana Velazquez, participó de la cena anual del Instituto República, donde estuvieron presentes el precandidato a presdiente Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, quien aspira a quedarse con la gobernación de Buenos Aires.

El evento además contó con la presencia de dirigentes del mencionado espacio político de toda la provincia.

En diálogo con La Opinión Velazquez indicó: “Participamos de la cena anual del Instituto República, que es una fundación de capacitación y formación de dirigentes políticos para realizar las transformaciones que se creen necesarias”.

Y añadió que “estuvieron presentes Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta además de dirigentes de la primera linea del PRO que apoyan la candidatura de Santilli a la gobernación”.

En este sentido la dirigente local explicó que “fue una cena de camaradería y no hubo reuniones estrictamente vinculadas a la cuestión política”.

A nivel local

Respecto a cómo se prepara el espacio que lidera a nivel local Velazquez sostuvo: “Nosotros seguimos trabajando, analizando la situacion con el objetivo de presentar la mejor propuesta para Trenque Lauquen aunque todavía no hay definiciones en torno a posibles listas y candidaturas ya que se espera que se resuelva la situación tanto a nivel provincial como nacional”.

Sin embargo remarcó que el trabajo es continuó e indicó: “Este sábado nos reunimos en Junín con todos los dirigentes del PRO de la Cuarta Sección Electoral. Este sí es un encuentro más vinculado al armado político de cara a las elecciones. Seguramente se va a analizar la situación pero a la hora de las definiciones a nivel local dependemos mucho de los acuerdos a nivel provincial y nacional. Mientras tanto se sigue trabajando en la concreción de la mejor propuesta para trenque Lauquen”.

En este sentido aseguró sobre la decisión del Intendente Miguel Fernández de no ir por un tercer mandato: “No modifica nada en lo que a nosotros respecta porque no dependemos de lo que sucede aquí, sino de lo que se resuelva a nivel nacional y provincial”.