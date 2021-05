La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que en las próximas horas partirán dos nuevos vuelos a Rusia para traer vacunas Sputnik V a la Argentina de la primera dosis, pero admitió dificultades para acceder al componente 2, aunque sostuvo que la próxima semana podría haber novedades al respecto y que “todos completarán el esquema de vacunación”.

“Estamos esperando un avión para el domingo o el lunes y otro para el martes”, declaró Vizzotti en diálogo con radio Urbana Play. “Es más difícil acceder al segundo componente porque está demorada la producción y porque también se están aplicando las segundas dosis en Rusia en este momento”, planteó.

No obstante, dijo “vamos a seguir trabajando para completar el esquema” y aseguró que la semana que viene podrían recibirse algunas dosis del componente 2. “Quienes ya cumplieron los tres meses y se les pasa una semana o dos no es un problema, no es que se vence la vacuna. Ellos serán los que tengan prioridad”, dijo la ministra.

“Todas las vacunas van a completar el esquema de vacunación. Esa es la estrategia de la Argentina y no ha cambiado”, amplió.

Vizzotti informó que se están realizando los últimos trámites para que arribe el primer avión con vacunas de AstraZeneca la próxima semana. Llegará desde Atlanta, en los Estados Unidos. La expectativa oficial es que ese cargamento arribe a Ezeiza el próximo lunes.

Estas dosis son muy importantes para muchas personas que fueron inoculadas en febrero con Covishield y ya transitaron las 12 semanas recomendadas para diferir aplicaciones. (DIB)