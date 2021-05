Adiós, “veranito” lindo

Estaba anunciado y nadie puede hacerse el sorprendido con el “fresquete” que se sintió durante todo el día de ayer en Trenque Lauquen. Si bien el mes de mayo sorprendió en su inicio con un agradable “veranito” que se disfrutó mucho en la ciudad, la jornada de ayer hizo caer en la realidad a más de uno que se ilusionaba con que las altas temperaturas duraran un par de días más.

No fue así y no había manera de que esto último hubiera ocurrido. Gusto o no, ya se está a mitad del otoño y no hay forma de que el clima se presente de otra manera que como comenzó a presentarse durante esta semana. Y, de más está decir, esto recién empieza y habrá que cuidarse mucho de las bajas temperaturas. Y hoy más que nunca.