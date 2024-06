Adiós al padre del básquet trenquelaquense

Fue una semana triste para el deporte local, para los amantes del básquet, con la repentina perdida de Oscar Brúa. El DT a los 76 años nos dejó en la noche del miércoles para el dolor de familiares, amigos y conocidos, quienes el jueves le dieron el último adiós. La Opinión dialogó con Osvaldo “Giro” Luaces y Jorge Lépori, dos representante de la Asociación Basquetbol Trenque Lauquen (ABTL) y, por supuesto, amantes de este deporte. “Giro” fue claro y contundente a la hora de describir a Brúa “Oscar es el padre del básquet de Trenque Lauquen, sin dudas, el básquet nació antes que Oscar, pero él le dio un impulso al básquet de Trenque Lauquen notable como León Najnudel lo fue para el básquet nacional”, por su parte, Lepori mencionó “Oscar era un apasionado del básquet y le dedicó toda su vida a esta noble profesión de Entrenador”.

Para “Giro” Luaces la figura de Oscar Brúa en el básquet local, y regional, fue la más importante en “kilómetros y kilómetros a la redonda”. “Oscar le dio un impulso al básquet que antes no tenía. Se jugaba siempre entre 3 y 4 equipos, pero no se trascendía y solo existía la Primera división. Es así que Oscar viajó a La Plata y Buenos Aires para conocer y traer el mini básquet, crear las divisiones menores, juveniles y así fue él quien formó a grandes jugadores. Como entrenador la ciudad recuerda su gran paso dirigiendo al FBC Argentino en el Torneo Argentino C “fue el primero en traer a Trenque Lauquen competencias grandes e importantes como fue el Argentino C. Allí formó un equipo impresionante con jugadores como Jorge Fusch y Carlos Pinciaroli, a los que les consiguió trabajo en la municipalidad para que se puedan quedar en la ciudad. Estaba el famoso Tata Cuello, Canavesio, Luis González, Rosino, Reyna (que era un base espectacular) y Kiesling (un pivot tremendo de Bahía Blanca).

Por su parte, Lépori dijo “nos marcó a todos con sus conocimientos, valores y capacidades, y se nos van haciendo lo que tanto le gustaba, que era dirigir a un equipo y llevarlo a las instancias más alta de clasificación. Su paso por el basquetbol universitario en los años 90, siempre proponiendo el mayor nivel posible de juego como lo hizo hace mas de 25 años con el equipo del FBC Argentino que llegó a clasificar y ascender a la Liga Provincial B ganando el Provincial de Clubes.

Tras su paso por diferentes clubes volvió a la ciudad y a su Ferro querido. “Su retorno para lo que fue una segunda etapa a Trenque Lauquen con Ferro Carril Oeste, siempre con sus convicciones, principios y valores, jugando el Provincial de Clubes y en el 2004 fue el encargado de afiliar a la ABTL en la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires. Se lo conocía como el señor básquet, todo un caballero dentro y fuera de la cancha” remarcó Lépori. Mientras que Giro finalizó “hasta el día de hoy estuvo dirigiendo a Barrio Alegre, donde el celeste volvió a ser parte del básquet y esperemos que la barra siga por el legado que dejó. Porque Oscar era eso, tenia mucho impulso en promover e involucrar a la gente, tenía una gran convocatoria, por eso es que fue el padre del básquet en Trenque Lauquen y la zona, fue lo mas importante que tuvo el básquet en nuestra ciudad”.