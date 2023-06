Accidente entre camioneta y moto

Un choque entre una pick up y una moto en la que viajaban dos menores y su madre dejó como saldo vecinos que debieron ser atendidos en el Hospital.

El hecho tuvo lugar ayer por la mañana en una calle de tierra de T. Lauquen.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Municipal en ambulancia. La mujer sufrió “fractura en pierna derecha, lesión de carácter grave, mientras que uno de los niños presenta corte en zona craneal sin carácter de lesión”, según se informó oficialmente.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Vicente López y Macaya, e involucró a una pick up color gris conducida por un hombre de 57 años de edad, con domicilio en General Acha, La Pampa, y una motocicleta 125cc color rojo y blanco, conducida por una mujer de 27 años, con domicilio en nuestra ciudad, quien circulaba acompañada por sus dos hijos menores de 2 años de edad.

Según la información oficial, la pick up se trasladaba por calle Vicente López hacia la zona rural de Martín Fierro, y la moto lo hacía por calle Macaya en sentido a la Ampliación Urbana.

Causa

En el lugar trabajaron agentes de Tránsito municipal, el servicio de salud del SAME, efectivos de la Comisaría Primera y Policía Científica. Y por el caso se instruye una causa penal caratulada “Lesiones Graves Culposas” con intervención de la Fiscalía Nº 4 departamental.