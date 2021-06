“¿Acaso no soy yo una mujer?”, un libro que repiensa las diferencias de raza, clase y género

“¿Acaso no soy yo una mujer? Mujeres negras y feminismo” es un libro escrito por la autora y activista estadounidense bell hooks (seudónimo de Gloria Jean Watkins), publicado por primera vez en inglés hace 40 años y recién ahora traducido al español, en el que analiza el impacto histórico del sexismo y el racismo recorriendo la historia del feminismo negro a través de la influencia de los medios de comunicación y del sistema educativo en la representación de la mujer negra.

Se trata del primer libro de la autora, feminista y activista que decidió firmar en minúscula y a partir de una combinación de los nombres y apellidos de su madre y su abuela. Dedicado precisamente a su madre, este trabajo fue publicado originalmente en 1981 y ahora lo recupera el sello español Consonni, el mismo que viene publicando a autoras como Donna Haraway, Octavia Butler y Marge Piercy.

“Mi intensa implicación en la difusión de la conciencia feminista me obligó a plantearme la realidad de la diferencia de raza, clase y género. Y, así, tal como me había rebelado contra las nociones sexistas del lugar que ocupa la mujer, también cuestioné los planteamientos del lugar que ocupan las mujeres y de su identidad que propugnaban los círculos de liberación de la mujer, porque no encontraba mi hueco en el seno del movimiento. Mi experiencia como mujer negra no estaba reconocida”, dice la autora en el prefacio a la edición de 2015.