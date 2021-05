“Acabo de sufrir una estafa”, el relato que alertó e impidió nuevas maniobras delictivas

Clara Müllen, reconocida artista y profesora de música, comentó detalladamente cómo fueron los hechos a través de sus redes sociales. Se trata de una metodología de la cual ya han sido víctimas muchas personas.

El último martes, la reconocida profesora de música y artista de extensa trayectoria Clara Müllen, publicó en su cuenta de Facebook un relato a través del cual denunció haber sufrido una estafa. Su intención al dar a conocer esta situación que le tocó vivir no fue otra que la de advertir y prevenir a muchas vecinas y vecinos sobre estas maniobras delictivas de las cuales han sido víctimas muchas personas más.

En diálogo con La Opinión, Müllen contó que, gracias a su exposición (la cual fue compartida muchas veces por otros usuarios de la citada red social) pudo evitarse un nuevo robo. “Una mujer me escribió contándome que había leído lo que yo compartí, me pasó por el celular el audio que le mandó el ‘señor’ que quiso estafarla y es exactamente la misma historia de la cual yo fui víctima”, contó.

El relato

“Acabo de sufrir una estafa”, se titula el texto que la vecina, hoy residente en la ciudad de Pehuajó, compartió a través de las redes. El mismo explica que el ilícito se desarrolló a través de una transferencia que tenía que recibir por un producto. “Se presentan con identidades falsas, perfiles que desaparecen luego de la estafa”, dijo antes de señalar que la intención de dar a conocer esta ingrata situación es para prevenir que otras personas sean víctimas de este tipo de maniobras.

Luego detalló: “Me avisan que la transferencia no se está pudiendo completar (me envían una captura de pantalla de la transferencia en suspenso, sin poder completarse). Me explican que es porque me la hacen desde una ‘Cuenta Empresa’. Me dice ‘Rafael’, el ‘comprador (estafador) que para completar la transferencia me tengo que acercar a un cajero. Nunca antes me había pasado, pregunto a alguna persona, y me dice que tampoco le pasó. El resto es tristemente obvio. Vaciaron mi cuenta”, expresó.

A traición

Seguidamente, la vecina aclara: “Nunca una transferencia que alguien te envíe tiene que completarse por cajero. Estemos atentos. Los que somos de buena madera no vemos llegar el golpe a traición. Nos vamos acostumbrando a las transacciones virtuales, el homebanking, etc., etc. Pero hay gente agazapada en la oscuridad esperando dar el zarpazo a los que nos ganamos el pan trabajando con buena energía, con alegría, poniendo nuestro granito de luz. Les cuento para que nos ayudemos entre todos. Gracias”.

Impotencia

“Uno baja la guardia y confía porque esa es la gran estrategia que usan”, explicó la vecina antes de contar que decidió hacer pública esta situación porque no quiere que le pase “a la gente de buena voluntad, a aquellos que trabajamos con alegría, ganándonos el mango como mejor podemos. Es una sensación de impotencia y tristeza, porque estamos todos tratado de remarla en esta oscuridad general y que venga gente a jugar con uno de esta manera es un golpe muy feo. Es una tristeza que haya gente que use su ‘creatividad’ para joder al otro”.

Müllen contó que realizó inmediatamente la denuncia en la Comisaría desde donde rápidamente se inició una investigación.