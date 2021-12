Acá están, ellos son, los cruceros 2021

Atletas de todo el mundo debieron esperar dos años para poder estar en la línea de partido del Cruce Columbia. Debido a la pandemia la edición 2020 no se pudo correr, donde varios corredores ya estaban anotados, pero entre hoy y el martes podrán disfrutar de una de las mejores competencias del mundo, “La Carrera” de aventura que se inició hace ya más de 20 años.

Y Trenque Lauquen tendrá una delegación extensa presente, seguramente la más numerosas desde aquel 2015 donde por primera vez fue un grupo de cinco atletas de la ciudad.

Fueron varios meses de entrenamiento para poder llegar al día de hoy donde deberán afrontar esos casi 100 kilómetros por el sur de nuestro país. Para este 2021 la organización apostó a una carrera que recorrerá la zona de Villa La Angostura, con largada y llegada en esa hermosa ciudad, pasando por largas subidas y disfrutando de los lagos, como Espejo Grande, que pertenece al tradicional “Camino de los Siete Lagos”.

Para muchos de los trenquelauquenses que participarán de esta edición será el debut en esta carrera con todo el nerviosismo y dudas que eso genera. En la mañana de hoy se realizará la largada para el primer turno de competidores.

Presencias

Como es habitual serán tres etapas donde se recorrerán unos 100 kilómetros. Este año son etapas de poco más de 30 kilómetros cada una, y cada una de ellas, con su atractivo y dificultad.

La delegación local se compone con estos corredores: Mariana Rainieri, Marina Gómez Aragón,

Julia y “Bambi” Boriano, Agustín Martino, Martín Villegas, Martin Mora, “Tere” Testardini, Evangelina Angeli, “Tere” Kuhlmann, Darío Mirabelli, Cecilia Cabrera, Mercedes Solimano, Fabio Arcomano, Guadalupe Gelabert, Juan Ignacio Chereminiano, Ezequiel Mendoza, “Cris” Delfino, “Poco” Andrade, “Charly” Madero, Juan Boquín, Daniela Spina, Martina Tuya, Jorge Quiroga, Miguel García Merida y Paula Morán, aunque en la lista podría faltar algún atleta más, y también habrá dos voluntarios, Facundo López y Jesica Borla.

La carrera

La organización, en la última carta oficial entregada a los inscriptos, dio a conocer los recorridos y sus exigencias. A saber, la Etapa 1 tiene como mayor subida el Cerro Bayo, con una larga trepada de unas dos horas, con filos llenos de arena donde se puede “avanzar bien”. No se sube por Raizales, a diferencia del K42, donde los atletas sufren mucho antes de subir al Bayo, por lo que en este Cruce los corredores van a sufrir después, siempre se sufre y mucho. Luego habrá un descenso al kilómetro 22, con tramos planos y varios desniveles, con posibilidad de correr y arribar al primer campamento, en Lago Espejo, para almorzar y cenar. Una etapa que algunos, los más experimentados, la podrán hacer en unas 3 o 4 horas, pero a varios le llevará más de 8 o 10.

La Etapa 2, tras pasar la noche en las carpas del campamento, parece fácil, pero tiene mucho desnivel. Se irá hacia Bahía Inalco. Se sube y baja todo el tiempo. Es una etapa donde se puede correr, pero se arriesga también a un mayor desgaste físico. Serán más de 1.500 metros en desnivel positivo, con vistas únicas para los atletas.

Por último, el final, la Etapa 3, con una subida interminable al Cerro O’Connor, desde Bahía Manzano. Filos con grandes vistas. Descenso cansador y tedioso. Al final 6 kilómetros más o menos planos para, en caso de haber fuerzas, llegar a meta corriendo.

Reglamento

“Las etapas tendrán un tiempo límite de 14 min/km. Quien no cumpla con estos tiempos tendrá un recorte en el recorrido, pero podrá seguir la carrera y estará clasificado. Son tiempos muy amplios que si alguien tiene recorte es para no hacer una etapa de más de 9 horas. Habrá tomas de tiempos para corroborar los tiempos límites. Estos puntos estarán en un lugar donde el desnivel no sea mayor al positivo, además de control de envoltorios y envases. Recuerden que no está permitido largar con alimentos con sus envoltorios o envases. Deben llevar los geles en la botella que se ha indicado y los alimentos en una bolsa tipo Ziploc.

Antes de largar se hará un control de elementos y revisión de mochilas por tema envoltorios. Está penalizado llevar geles o alimentos con envoltorios en cada etapa.

En la organización de El Cruce hay expertos en montaña, guías, médicos, corredores de aventura, rescatistas, entre otros, con gran experiencia. Y hay infinidad de circunstancias climatológicas que hacen necesarios cambios.