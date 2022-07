Absolvieron a salliquelense tras el secuestro de “sustancia liquida oleosa color verde”

El Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Trenque Lauquen absolvió al salliquelense sometido a juicio oral acusado de venta de estupefacientes en su ciudad y la región en el lapso que va de septiembre de 2018 hasta abril de 2019.

En el debate, que se dio días atrás en los Tribunales locales se planteó la disyuntiva técnica de si el producto que comercializaba el imputado se trataba de “droga” o, bien, como postuló la defensa del acusado, de medicamentos que se comercializaban sin autorización. Y si bien esa cuestión no quedó del todo zanjada el fallo absolutorio se basó en que las pericias realizadas en el marco de la investigación no lograron determinar la aptitud tóxica de los productos secuestrados por lo cual el sospechoso fue a absuelto.

Según el abogado defensor Gastón Fernández Carena el veredicto firmado por el juez Marcelo Centeno entiende (por lo arriba mencionado) que la conducta no incurrió en ningún delito.

Argumentos

Entre los argumentos del fallo se detalla que “el informe pericial da cuenta sobre la imposibilidad de establecer ‘dosis umbrales’ sobre el material prima facie presuntamente estupefaciente, sin perjuicio de desconocerse si ‘la sustancia liquida oleosa color verde’ contenida en los frascos secuestrados, por los componentes, porcentajes y diluciones que contenían, podrían eventualmente poner en riesgo la salud o generar en los usuarios algún tipo de psicoactividad”.