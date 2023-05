“Abrí que hace frío”

Hay animalitos que son tan divinos y simpáticos como absolutamente desvergonzados. Y la hermosa gatita que hoy aparece en imagen es uno de estos ejemplares. Se trata de una bella felina que vive en un barrio de la ciudad y ha sabido cómo conquistar a todos los vecinos de una cuadra a quienes les exige a su antojo diferentes atenciones.

Cuando hace frío, rasguña la ventana de una de estas personas y pide ingresar para guarecerse del frío. Cuando tiene hambre, hace lo propio con otro y así constantemente. La verdad es que a nadie le pesa abrirle la puerta de su hogar porque, como ya fue señalado, es un hermoso animal que sólo despierta ternura. No obstante, no estaría mal que, de cuando en cuando, la gatita se quede aunque sea unos minutos en la casa a la que se la dejó entrar luego de haber alcanzado su objetivo, aunque sea para hacer un poco de sociales y no parecer tan fría e interesada.