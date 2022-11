Abel Adriel cayó por puntos en Alemania

Durante la tarde del sábado, en horario argentino, en la noche de Berlín, Alemania, el boxeador trenquelauquense Abel Adriel se enfrentó ante el cubano William “El Indomable” Scull, cayendo por puntos tras 8 rounds.

“Se perdió por puntos; excelente nivel en Alemania, estoy realmente agradecido a todos por el aguante. Pelear dos categorías arriba y con un cubano, sólo un loco como yo lo hace, jajajaja. Me voy feliz”, escribió en sus redes sociales el púgil local tras el combate.

“Gracias a Dios terminamos bien. Muchas gracias por el apoyo, la verdad que se re sintió. Un rival muy duro, dos categorías más alto, así que fuerte, muy estilista, no pude llegarle en ningún momento. Me siento bien por el nivel en que peleé y el papel que hice. Me siento muy contento, estoy muy conforme, más allá de la preparación que tuve, porque la verdad que me faltó bastante. Un fuerte abrazo a mi familia. Muchas gracias Trenque Lauquen. Muchas gracias Argentina”, señaló por otro lado “El Principito”.

Números

La definición mediante las tarjetas fue por decisión unánime en favor de “El Indomable” Scull, que dominó buena parte de la contienda.

En el pesaje, el día previo a la pelea, ambos habían acusado en la balanza 77,2 kilos.

Ahora Adriel pasó a tener un historial de 26 (5) peleas ganadas, 26 (4) perdidas y 3 empates.

Por su parte, Scull, rankeado en el top ten de la categoría súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo y poseedor de un título FIB Latino Súper Medio y el IBO International Súper Medio, suma tras esta presentación 20 pelas profesionales, todas ganadas, 9 de ellas por KO.

En cuanto a Adriel, sigue plasmando una significativa trayectoria, habiéndose presentado ya cuatro veces en Estados Unidos, y también en Costa de Marfil, Canadá y Rusia, y se encamina a una nueva pelea internacional.

Próximos pasos

Adriel sumó un nuevo capítulo fuera del país a su historial, le sigue añadiendo experiencia a su carrera, y hay posibilidades de más citas deportivas en el plano internacional para él en el futuro a corto plazo.