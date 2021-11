A un día del cierre, Trenque Lauquen suma nueve medallas: tres de oro, cinco de plata y una de bronce

En la jornada de hoy (lunes) obtuvo tres (3) preseas de oro y otras tres (3) de plata, que se suman a las dos (2) plateadas y una (1) de bronce del domingo.

Trinidad Roseró, en la categoría sub 18 femenino libre de lanzamiento de bala; Santiago Madroñal, con una marca de 1,92mts. en la categoría sub 18 masculino libre de salto en alto; y el equipo de hockey en la categoría sub 16 femenino, que le ganó a Tandil por 2 a 0, obtuvieron esta mañana (lunes) las tres (3) medallas de oro.

Las de plata fueron aportadas por Román Montejo en la categoría sub 18 masculino libre de lanzamiento de bala, prueba en la que resultó segundo con 13,25 metros; Kenay Martínez Vega en la categoría Sub 14 masculino libre de lanzamiento de martillo masculino, con una marca de 33,43metros; y Francisca Gaglio, en natación, en la categoría Sub 16 no federado 100 mts. libre femenino.

En la segunda jornada, ayer (domingo), Trenque Lauquen había conseguido sus tres (3) primeras medallas, dos (2) de plata y una (1) de bronce, todas en atletismo. Las preseas de plata fueron ganadas por Lucio Barragán en la categoría Sub 16 libre en 3.000 metros llanos masculino, y Rocío Arguello Rivarola, en 800 metros llanos femenino, y la de bronce por Benjamín Iturre, en lanzamiento de bala masculino.

La delegación fue visitada y acompañada hoy por el ex atleta olímpico y actual técnico operativo de selecciones nacionales de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), Germán Lauro, y por el diputado provincial Valentín Miranda, además, claro está, del director de Deportes municipal, Sergio Barbas, que viajó el jueves por la noche junto a la comitiva de participantes y profesores.

Otros resultados

En atletismo, en la categoría sub 18 libre femenino, la posta 4 x 100 mts. (Josefina Cabral-Belén Lantín-Agustina Lobianco-Josefina Turchi Salvador) terminó en el 5º lugar, Agustina Lobianco fue séptima en lanzamiento de disco y Josefina Turchi Salvador, 6ª en salto en largo, mientras que Josefina Cabral compitió en salto en alto y Belén Lantin en 400 metros llanos pero no pudieron pasar a la ronda final.

También en la categoría sub 18, aunque masculino y en tenis de mesa, Thomas Soula Pereyra cerró su participación cayendo ante el representante de Junín, por 3 a 1, y en atletismo, Ezequiel Duckart se ubicó 3º en su serie y 6º en la final de los 400 metros llanos.

En Universitarios masculino libre, en la disciplina pádel, Juan Pablo González y Ricardo Arroyo perdieron con la dupla de 25 de Mayo, por 2 a 1 (7-6 / 3-6 / 10-5) y en Universitarios femenino libre, en beach vóley, Yesica Martínez González y Agustina Moras fueron derrotadas por sus pares de Hurlingham, por 2 a 0 (21-7 y 21-5).

Ya en la categoría sub 16 no federado, en natación, en la especialidad 200 mts libre masculino, Gerónimo Doce resultó 7º; Jazmín Mola en 100mts. pecho femenino 15ª y en 50 mts. libre ni Rocío Vitale ni Valentín Angulo accedieron a las series finales respectivas.

En natación, aunque en la categoría Sub 14 libre no federado, en 50mts. libre femenino Renata Moralejo concluyó 10ª y en la misma distancia masculino Agostino Martino 15º; en tanto que por la categoría Sub 14 no federado en ajedrez Lucía Negri y Andrés Mordau se impusieron en sus partidas de 4º ronda y cayeron en las de 5ª ronda y en tenis dobles libre masculino, Trenque Lauquen (Justo Alassio-Isidro Laserre Calafatich) perdió con Tandil.

Toda la jornada

– AJEDREZ

Sub 14 femenino no federado

4ª Ronda / Lucía Negri. Ganó su partida.

5ª Ronda / Lucía Negri. Perdió su partida.

Lleva 3 partidas ganadas y dos perdidas. Mañana (martes) última ronda.

Sub 14 masculino no federado

4ª Ronda / Andrés Mordau. Ganó su partida.

5ª Ronda / Andrés Mordau. Perdió su partida.

Lleva 3 partidas ganadas y dos perdidas. Mañana (martes) última ronda

– ATLETISMO

Sub 18 libre (17 y 18 años)

. Salto en alto femenino

Josefina Cabral. No clasificó a la final.

. Salto en alto masculino

Santiago Madroñal, con una marca de 1,92mts, fue 1º. Medalla de oro.

. Lanzamiento de disco femenino

Agustina Lobianco. Clasificó 7ª.

. Lanzamiento de bala masculino

Román Montejo, con una marca de 13,25mts., fue segundo. Medalla de plata.

. Lanzamiento de bala femenino

Trinidad Roseró se clasificó 1ª. Medalla de oro

. Salto en largo femenino

Josefina Turchi Salvador. Salió 6ª.

. 400 mts. llanos femenino

Belén Lantín. 4ª en su serie. No clasificó a la final.

. 400 mts. llanos masculino

Ezequiel Duckart. 3º en su serie y 6º en la final.

. Posta x100 mts. femenino

Josefina Cabral-Belén Lantín-Agustina Lobianco-Josefina Turchi Salvador. Terminó 5ª

Sub 14 libre

. Lanzamiento de martillo masculino

Kenay Martínez Vega, hizo una marca de 33,43metros y fue segundo. Medalla de plata.

– BEACH VOLEY

. Universitarios femenino libre

Trenque Lauquen (Yesica Martínez González – Agustina Moras) perdió contra Hurlingham, por 2 a 0 (21-7 y 21-5).

– HOCKEY

. Sub 16 femenino libre

Trenque Lauquen venció a Tandil por 2-0. Medalla de oro

– NATACIÓN

Sub 16 no federado

. 50 mts. libre femenino

Rocío Vitale, No clasificó a la serie final.

. 50 mts. libre masculino

Valentín Angulo. No clasificó a la serie final.

. 100 mts. libre femenino

Francisca Gaglio. Fue 2ª. Medalla de plata.

. 100mts. pecho femenino

Jazmín Mola. Salió 15ª.

. 200 mts libre masculino

Gerónimo Doce. Fue 7º en la final.

Sub 14 no federado / Eliminatorias

. 50 mts. libre femenino

Renata Moralejo. Quedó 10ª.

. 50 mts. libre masculino

Agostino Martino. Terminó 15º.

– PÁDEL

. Universitarios masculino libre

Trenque Lauquen (Juan Pablo González-Ricardo Arroyo) perdió con 25 de Mayo, por 2 a 1 (7-6 / 3-6 / 10-5).

– TENIS

. Sub 14 masculino libre dobles

Trenque Lauquen (Justo Alassio-Isidro Laserre Calafatich) perdió con Tandil

– TENIS DE MESA

. Sub 18 masculino libre

Trenque Lauquen (Thomas Soula Pereyra) perdió ante Junín, por 3 a 1.