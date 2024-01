A sacar el paraguas otra vez: alerta amarilla por tormentas en casi toda la provincia

Otra jornada en la que habrá que salir con paraguas: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado alertas de nivel amarillo por tormentas para un amplio sector de la provincia de Buenos Aires que incluye prácticamente toda la Costa Atlántica hasta Lobería incluso, además del noroeste y el centro bonaerenses. La advertencia también llega a sectores de Mendoza, San Luis, Córdoba y La Pampa.

La alerta amarilla alcanza a decenas de localidades, entre las que figuran General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Bolívar, Carlos Tejedor, Pehuajó, Azul, Rauch, Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, General Villegas, Rivadavia, Trenque Lauquen, Daireaux, Guaminí, Tandil, Balcarce y Rivadavia. Además de, claro, toda la costa desde San Clemente del Tuyú hasta Lobería. zona serrana de Benito Juárez, de Lobería, de Necochea y de Tandil.

Sólo quedan fuera de la advertencia el sur bonaerense y el noreste, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Precauciones

“Las áreas mencionadas serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos”, indicó el SMN.

En esas zonas se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros (mm), pudiendo ser superados en forma puntual, informó el organismo meteorológico.

Por la alerta amarilla, el SMN recomendó a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo y prestar atención ante la posible caída de granizo. (DIB)