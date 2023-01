A pesar del anuncio, la información oficial no llegó a las agencias de turismo locales

La cuarta edición de PreViaje, programa nacional de compra anticipada turística, impulsado por el Ministerio de Turismo y Deportes, se desarrollará, una vez más, en temporada baja -entre mayo y junio-, y la posibilidad de compra, se habilitará desde marzo.

La iniciativa que promueve el turismo interno con a la bonificación del 50% de gastos en crédito a favor del visitante, siendo del 70% para los afiliados al PAMI, era muy esperada. Sin embargo desde distintas agencias de turismo de nuestra ciudad indicaron que aún no hay confirmación oficial respecto a la fecha de programa al tiempo que se mostraron expectantes en torno a las condiciones y requisitos para acceder al mismo.

En una de las agencias de turismo de nuestra ciudad se refirieron al lanzamiento del PreViaje 4 y señalaron que “aun no se informó nada oficialmente”. “La verdad, no tenemos noticias de que se encuentre ya habilitado. Sí hay suposiciones porque todos los pasajeros siempre vienen a informarnos que va a salir o que ya salió, pero el año pasado pasó algo parecido cuando decían que para una fecha iba a salir y después terminó saliendo en septiembre”, se indicó.

Condiciones

Por otra parte desde la agencia remarcaron que “el PreViaje 3 fue muy distinto que el 1 y el 2 ya que solo un grupo muy reducido de gente pudo acceder a ese beneficio porque eran personas que pagaban con tarjeta de crédito o transferencia en la fecha que fue entre el 6 y el 14 de ese mes mientras estuvo habilitado”.

Y añadieron: “Así que no sabemos con qué condiciones va a salir este PreViaje 4, por eso estamos esperando. Supuestamente, por lo que se dice, es para la temporada baja, es decir a partir de marzo, pero la verdad de ahí a cuando lo saquen no se sabe nada”.

Asimismo señalaron que “la gente viene pensando que ya está habilitado pero la realidad es que no es así”. “Y está bueno que se informe porque hay mucha gente que vio el anuncio en páginas o redes, pero en la página oficial aun no figura nada y a nosotros tampoco nos ha llegado ningún comunicado oficial. Nosotros como agencia simplemente adherimos pero todavía no hay nada oficial. Quizás en los próximos días se sepa algo más”, se resaltó.

La situación es similar en otras firmas locales del sector donde señalaron que sólo se conoce lo anunciado por el ministro de Turismo, aunque no hay nada oficial.

Perfil

Con esta cuarta entrega, el Gobierno nacional volvería a fomentar el éxodo turístico en épocas no tradicionales, con la intención de que esta industria sin chimenea sea sostenible durante todo el año.