A nivel local, Republicanos Unidos descartó participar de la interna de Juntos

Así lo confirmó el referente local de dicho espacio político, Gustavo Bories, quien sostuvo que aún no se definieron los nombres de los candidatos para nuestro distrito. El grupo apoya la candidatura presidencial de Javier Milei.El referente local de Republicanos Unidos, Gustavo “Coco” Bories, confirmó que dicho espacio político no participará de la interna de Juntos por el Cambio a nivel local, posibilidad que se había analizado en el último tiempo, aunque finalmente fue descartada.

El espacio político acompañará desde el plano local la candidatura presidencial de Javier Milei y presentará lista propia para nuestro distrito, según indicó Bories, quien sin embargo sostuvo que aun no se han definido los nombres de los candidatos.

N Ir con Milei

Bories dijo: “La verdad es que veníamos medio ahí, sin definir qué se iba a hacer respecto a las elecciones. Y finalmente esta semana se definió que sí, que vamos a jugar con Milei. Se analizó eso y se decidió acompañar directamente a Milei”.

En este sentido explicó: “La realidad es que nuestro partido, Republicanos Unidos, a nivel nacional va por dentro de Juntos, apoyando a Patricia Bullrich, y a nivel provincia también dentro de Juntos apoyando a Javier Iguacel. Y nosotros finalmente definimos que no queremos jugar en una interna de Juntos. Y como el partido es orgánico y tenemos la posibilidad y la libertad de decidir qué hacer, optamos por ir con Milei. Nosotros vamos a jugar directamente con Milei”.

N Candidatos

Respecto a los posibles nombres de candidatos, el dirigente local sostuvo que “todavía no hay nada definido”. “Vamos manejando internamente algunos nombres pero no hay nada aún”, comentó, y añadió: “Estas últimas horas decidimos publicar la decisión de acompañar a Milei y en estos dos días muchísima gente se nos empezó a acercar. Faltaba la definición pero ahora ya está y la verdad es que hay mucho acompañamiento de los vecinos”. N