A nivel local, la tarifa de luz por ahora no se modifica para el usuario promedio

Luego de que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicaran nuevos cuadros tarifarios que rigen desde este miércoles, y tras una consulta a la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen, se informó que a nivel local la tarifa de luz no sufrirá por ahora modificaciones para los usuarios residenciales y comerciales promedio.

En el caso de la electricidad, el ENRE solo tiene jurisdicción sobre las distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edenor y Edesur, y el ajuste será del 16,5% para sus sectores. Mientras que en el resto del país los entes provinciales son los encargados de definir los incrementos. En el caso del ámbito de nuestra provincia, las subas se definen mediante el Ministerio de Infraestructura y Servicios bonaerense en función a ciertos esquemas y no con todos los mismos tiempos ni porcentajes que ocurre con el AMBA.

Por otro lado, dentro del ámbito en que se encuentra Trenque Lauquen hubo ya un aumento reciente del 22 por ciento a partir de los consumos del 8 de abril y por el momento no se dieron nuevas modificaciones para el usuario residencial o comercial promedio, no habiendo entonces nuevas confirmaciones oficiales que hayan llegado a la CETL sobre otro aumento para esos grupos. De modo que para los sectores marcados, que conforman la mayoría de los usuarios en el distrito, por ahora no variaría la tarifa.

PEST

De todas formas, cabe señalar que la suba anunciada el miércoles es correspondiente al precio estacional de la energía eléctrica (PEST), que es el costo de la luz en sí mismo, según consignó la agencia DIB, que además hizo referencia a que las distribuidoras provinciales de electricidad también tendrán que pagar esta suba en la energía que consumen, y que algunas evalúan su traspaso a los clientes, mientras que otras podrían absorber el costo, según se comenta en el sector.

Gas

Por el lado del gas, el Enargas tiene jurisdicción sobre las siete distribuidoras del país (entre las que se encuentran Metrogas, Camuzzi y Naturgy). Para este servicio, el incremento promedio es de entre 18,55% y el 25% para la mayoría de los usuarios, mientras que aquellos beneficiarios de tarifa social no tendrán incrementos.

En el caso del gas, todas las concesiones dependen del Estado nacional y su regulador es el Enargas. Energía le ordenó a ese organismo que eleve el precio del gas que pagan los clientes. Se trata del precio PIST, también llamado de “boca de pozo”. Es lo que abonan los usuarios por el gas en sí mismo.

El Ministerio de Economía informó la semana pasada que, tanto en gas como en electricidad, se cumplió estrictamente con las pautas que instruyó el ministro Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández: que las correcciones tarifarias sean inferiores a las variaciones de los ingresos de los trabajadores. En concreto, se negoció que, quienes tienen tarifa social tendrán en sus facturas incrementos totales anuales inferiores al 40% de la variación del CVS de 2021, que equivale a 21,6%. Para el resto de los usuarios residenciales, el aumento promedio debe ser inferior al 80% de la variación del CVS de 2021, que equivale a 42,7%.

Otros servicios

Por otro lado, en medio de una inflación difícil de controlar y que en los primeros meses del año pegó un salto importante, junio llegó con una serie de otros aumentos en los servicios que impactarán en el bolsillo de los usuarios.

Luego de un aumento del 8% en mayo, en junio, las cuotas de algunas prepagas suben el 10%, algo que se enmarca dentro del incremento total de 23,55% que la Superintendencia de Servicios de Salud autorizó a las entidades de medicina prepaga. Mientras que el próximo incremento sería de un 4% desde el 1° de julio.

Para aquellos inquilinos que tienen que renovar el contrato de alquiler este mes, los incrementos rondarían el 54%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL) que publica diariamente el Banco Central.

Además los precios de los 1.763 productos que integran la canasta de +Precios Cuidados suben 2,8%, según ya se había acordado.

Y en el sector de servicios de streaming también han circulado anuncios de aumentos estipulados para estos días. De modo que son varios los ámbitos donde los números se moverán este mes para los usuarios, y el bolsillo parece que tendrá que hacer un esfuerzo más.