A dos meses del cierre de listas, ¿quiénes son los precandidatos a presidente?

A poco menos de dos meses del cierre de lista, previsto para el 24 de junio, las principales fuerzas políticas siguen en ebullición, y si bien buscan limitar la oferta de cara a las PASO, hasta ahora hay más de 15 precandidatos a presidente en tan solo cuatro fuerzas, aunque en la provincia de Buenos Aires la oferta para gobernador es mucho menor.

La ley 26.571 prevé que las alianzas electorales entre partidos deberán inscribirse como tales hasta 60 días antes de la elección (en este caso 14 de junio), y que las listas de precandidatos cierran 50 días antes de los comicios (24 de junio). Una vez aprobadas por las autoridades, quedará definida de manera oficial la oferta electoral que se encontrarán los ciudadanos en el cuarto oscuro el 13 de agosto.

El 24 de junio marcará, además, el comienzo de la campaña electoral en un año que tendrá todavía muchas instancias antes de que el próximo 10 de diciembre se instituya al nuevo presidente argentino.

FRENTE DE TODOS

En este contexto, tras la decisión del presidente Alberto Fernández de no ir por la reelección, varios nombres suenan en el Frente de Todos, que todavía se debate entre ir a las primarias o el candidato de unidad. Quien “picó” en punta es el ex gobernador Daniel Scioli, quien ratificó su plan de competir, aunque todavía no tiene el guiño para ser el candidato de unidad. El que quiere, pero siempre y cuando no tenga que ir a la interna, es el ministro de Economía, Sergio Massa, aunque por estas horas está dando más la batalla con el dólar y la inflación.

Otro cercano al albertismo que se mostró como potencial candidato es el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien suena como posible representante de la Casa Rosada en una eventual PASO del FdT. “Hace años que tengo ganas de ser Presidente, ya intenté serlo en 2015 y en 2019″, dijo hace pocas horas. También el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, dio señales de que le gustaría presentarse.

Los que sí confirmaron que quieren ir a la interna por el oficialismo fueron el líder social, Juan Grabois, y el exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano, del Frente Unidad Popular. Pero estos dos dirigentes, bajarían su aspiración si la que va es Cristina Fernández.

En la provincia de Buenos Aires, más allá de los amagues como el de Victoria Tolosa Paz, todo indica que Axel Kicillof será el candidato de unidad en busca de reelegir al frente de la Gobernación.

JUNTOS POR EL CAMBIO

Si bien el anuncio de Mauricio Macri de que no se postulará en las elecciones parecía que iba a tranquilizar las aguas del PRO, nada de eso pasó. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta son los que desde hace más tiempo vienen decididos a jugar en la interna.

Pero también en la contienda se encuentra la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, quien llegó a proponer “bajar todas las candidaturas” del PRO y abrir un debate interno en el espacio. Sin embargo, muchos la ven a ella como la que finalmente se termine bajando, y muchos especulan para apoyar a Bullrich.

Por su parte, a principios de febrero, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, dijo que será candidata a presidenta y que se medirá en internas, en caso de que se presenten, con Rodríguez Larreta y Bullrich. “En la CC va a haber candidata y la candidata voy a ser yo”, señaló.

En tanto, el gobernador jujeño Gerardo Morales ya presentó su precandidatura por la Unión Cívica Radical (UCR) con un acto formal, y hay quienes lo imaginan en una fórmula con Rodríguez Larreta al final del camino. Sin embargo, lo cierto es que hasta el momento Morales tiene un contrincante. Es el neurocientífico y diputado nacional, Facundo Manes, quien aseguró que seguirá hasta el final con su aspiración presidencial.

Además, está Miguel Ángel Pichetto, la pata peronista de Juntos por el Cambio, que presentó su precandidatura con la intención de sumar masa crítica al proyecto.

Este espacio es el más “complicado” a nivel provincial, ya que tiene varios aspirantes a la Gobernación. El que mejor mide según las encuestas es el diputado Diego Santilli (larretista), mientras que también están anotados por el lado de Bullrich tres nombres: Joaquín de la Torre, Javier Iguacel y Néstor Grindetti. Deberá elegir uno de ellos. En la competencia del PRO también se anotó el ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo (vidalismo).

Por el radicalismo, el más activo con su campaña es el diputado provincial, Maximiliano Abad, aunque también coquetean con esa chance el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, o el diputado nacional Martín Tetaz. Sin embargo, no se mueven ni hacen campaña, tal vez por los bajos números que marcan las encuestas.

Tampoco la Coalición Cívica exhibió algún candidato todavía. Y la cuarta parta de la coalición opositora, el Peronismo Republicano, todavía no decidió a quién apoyará.

LIBERTAD AVANZA

Desde el partido La Libertad Avanza, el candidato a presidente será el economista Javier Milei, quien aprovecha cada oportunidad que ha dejado en claro que apuntará a dolarizar la economía argentina. Por el momento no hay un candidato a gobernador confirmado, aunque quien suena con fuerza es la diputada Carolina Piparo, quien pasó por el PRO y hace poco se fue del espacio que lidera José Luis Espert, cada vez más cerca de JxC.

FRENTE DE IZQUIERDA

Las primarias, pondrán sobre la mesa el equilibrio de fuerzas interno y el liderazgo del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U). La coalición compuesta por el Partido Obrero (PO), el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) tiene varios nombres con intenciones de estar en la boleta nacional.

Una de las fórmulas será Myriam Bregman-Nicolás del Caño (PTS); mientras que otras son la de Gabriel Solano-Romina del Plá (PO) y Celeste Fierro-Alejandro Bodart (MST). Pero también el Nuevo MAS, con Manuela Castañeira, se anotó como un cuarto competidor, en caso que los otros sectores de la alianza le habiliten el ingreso.

En lo que tiene que ver con la provincia, quien está en carrera es Néstor Pitrola, dirigente del PO. (DIB)