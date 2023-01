A corto plazo podría haber controles de alcoholemia en ruta en nuestro distrito

Desde la Policía Vial de Trenque Lauquen se refirieron a la vigencia de la nueva Ley de Alcohol Cero al volante y señalaron que al momento la dependencia no tiene alcoholímetros ya que se mandaron a calibrar para adecuarse a la nueva normativa y se está esperando el reintegro de los mismos. Por eso aún no se inició con los controles de alcoholemia en ruta en esta jurisdicción, algo que seguramente sucederá en los próximos días.

Según destacaron, anteriormente se hacían planillas para los resultados de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre como positivo y por debajo de ese dosaje era positivo no punitivo, “entonces ahí se tenía un registro de lo que estaba por debajo pero ahora ya no se hace más esa planilla”.

Distritos

Cabe recordar que se vienen realizando operativos de alcoholemia principalmente en localidades como Monte Hermoso, Mar del Plata, Necochea, Balcarce, Pinamar, Santa Teresita, San Clemente y Villa Gesell. Y que según un informe del Ministerio de Transporte bonaerense el distrito con mayor número de casos positivos detectados en la primera quincena de enero fue Monte Hermoso, con un total del 50% de positividad; seguido por San Clemente del Tuyú y el partido de La Costa, con el 18%; y Pinamar con el 7,5% de los casos registrados.

En contrapartida, en los controles desarrollados por Seguridad Vial, distritos como Balcarce, Bragado, Necochea, Pehuajó, San Andrés de Giles y Tigre, entre otros, no registraron casos por alcoholemia positiva al volante.