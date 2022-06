A causa del frío intenso, aumentó el pedido de ayuda a Cáritas y a roperitos de la ciudad

El frío se siente con fuerza en todo el país y en Trenque Lauquen la demanda de ayuda con ropa de abrigo, frazadas y calzado se ha incrementado notablemente durante el último mes. Así fue informado a este medio desde Cáritas y, también, desde roperitos solidarios que trabajan en la ciudad con el fin de aminorar la necesidad de muchas familias.

La situación económica general, la inflación y la falta de trabajo, además del frío intenso, son los principales factores causantes de esta situación que lleva a muchas familias a pedir ayuda.

“En Cáritas Trenque Lauquen, desde que empezaron los primeros fríos, se incrementó mucho la demanda de ropa de abrigo y, sobre todo, de frazadas y acolchados. Por suerte, en Cáritas tuvimos la dicha de conseguir unas cuantas frazadas que pudimos entregar a muy bajo costo, no más de $300. En muchos casos, en aquellas situaciones extremas, se hizo de manera gratuita. Nosotros pedimos una colaboración para que no haya abusos, algo que era bastante normal que sucediese y, en esta oportunidad, no superó los $300”, comentó a La Opinión el director de Cáritas TL, Alejandro Palomeque.

Comedores

Por su parte, la vecina Karina Heim, quien desarrolla desde hace años un importante trabajo solidario en el Barrio Villegas con roperito y comedor, expresó: “El frío se ha notado y se ha notado en la gente de diferentes barriadas. Porque nosotros tenemos el comedor central, pero tenemos también cinco merenderos más en los barrios en los cuales se han sumado un montón de familias”, afirmó.

De la misma manera, comentó que, con el tema de alimento “también se ha notado y es impresionante la cantidad de familias que se han acercado a pedir alimentos”.

Un dato a destacar, también señalado por la vecina es que “en el comedor se ha sumado muchísima gente, incluso familias que habían dejado de venir, y ahora han vuelto”.

Economía

Seguidamente, Heim expresó que “esta situación tiene que ver con la crisis y la situación económica en la que está el país, también hay mucha gente desocupada y que no puede conseguir trabajo. Es gente a la que se le hace difícil llegar a fin de mes y tienen la necesidad de recurrir al comedor. En este último mes se nos ha sumado mucha más gente. Con el abrigo pasa exactamente lo mismo. Hay mucha demanda de frazadas, calzados, los albañiles y los empleados que están de changa piden mucha ropa de abrigo y el calzado que siempre se estropea mucho. Abrigo, frazadas y calzado es lo que está pidiendo la gente, además de la necesidad de llevar un plato caliente a la familia”.

Por último, expresó que “uno hace lo que puede, como siempre dándole una mano a los que menos tienen, pero también se hace difícil. Está difícil para todos y la necesidad cada vez aumenta más. Esperemos que el invierno nos tenga compasión”.