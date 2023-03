A 36 años de aquellas noches en Ferro junto a The Cure

En las noches del 17 y 18 de marzo de 1987 la legendaria banda inglesa The Cure se presentaba en el estadio Ferro Carril Oeste de Caballito, Buenos Aires, teloneados por la agrupación trenquelauquense Sobrecarga, en un hecho que resultó ser histórico para la música local, y mítico para el mundo cultural nacional e internacional.

The Cure pisaba por primera vez suelo argentino. Por aquellos días, la banda britanica sobresalía a nivel mundial con su disco “The Head On The Door”, y el look dark de su líder, el cantante y guitarrista Robert Smith, con sus cabellos parados, sus labios rojos y su palidez, influía en miles de jóvenes.

Aunque aquellas dos noches atravesadas por el fervor, también al parecer padecieron la violencia. Se cuenta que cuando los miembros de The Cure estaban en los vestuarios de la cancha de Ferro, ubicados debajo del campo de juego, esperando salir a tocar, comenzaron a escuchar gritos tan fuertes como particulares, corridas y golpes, y que Smith se plantó frente a sus compañeros y les dijo “hay que salir a tocar”, algo que terminó calmando los ánimos.

Más allá de apretones en las entradas, alambrados volteados, heridos, detenidos y pedidos de tranquilidad desde el escenario, según cuentan las crónicas de la época, el show ofrecido tuvo el aporte de talento suficiente para quedar en la historia también por lo musical.

“Los hechos de violencia no los presencié mucho porque estaba en el camarín. Recuerdo como en un video una gran cantidad de ambulancias trasladando a la gente”, recordó a “La Viola” Gustavo Collado, baterista de Sobrecarga, según resalta una nota de airedesantafe.com.ar.

“A nosotros el público nos trató bien, a ellos le tiraron de todo. The Cure tocó muy bien y con mucha valentía. La verdad, que aguantaron mucho ya que era para irse. La banda llegó a la Argentina en su mejor momento”, se destacó en el mismo artículo.