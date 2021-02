El Municipio lanzó un sitio digitalizado de música para difundir el trabajo de los artistas del distrito

La Dirección de Cultura municipal realizó ayer el lanzamiento de un sitio oficial digitalizado de todo el registro musical de Trenque Lauquen, que se encuentra en pleno proceso de armado, y que tiene como principal objetivo compilar y difundir el trabajo de los artistas locales de distintas épocas, que sea de fácil acceso para los medios de comunicación y vecinos en general, y que permita resguardar en un solo lugar el patrimonio musical del distrito.

La presentación de la plataforma virtual a la que se puede acceder a través de la página oficial del Municipio, ingresando al Link:

trenquelauquen.gov.ar//música, tuvo lugar en la mañana de este miércoles en el marco de una conferencia de prensa de la que participaron la directora de Cultura del Municipio, María Elena Bocca, y los músicos Pablo Pérez Zabala y Orlando Moro.

Compilación

“Esto surgió de una idea que nos acercó hace un tiempo Pablo Pérez Zabala, una persona que además de conocida por su actividad profesional (como médico) es músico”, comenzó diciendo la titular de Cultura, para señalar que “es interesante contar con un registro de toda la producción musical que se ha generado en Trenque Lauquen durante tantos años”.

Al respecto explicó que “la idea es que sea accesible a los medios de comunicación para que en las tandas o cortes publicitarios se pueda pasar música local, también para musicalizar con los artistas nuestros una edición que se haga en un noticiero de televisión y que además pueda estar a disposición de cualquier vecino de la comunidad que quiera escuchar la música nuestra”.

“Es así como empezamos a traccionar y a gestionar la idea, con la ayuda del área de Prensa del Municipio y hemos logrado armar una página de música en donde de una manera muy sencilla nosotros podemos acceder a todo este registro que hemos podido compilar”, señaló Bocca.

En este sentido comentó que “la página está en proceso”. “Ya hemos incorporado a unos 40 músicos, grupos, coros y recitadores, desde los Kcocho Massi hasta el Coro Juvenil de la Escuela Municipal de Música que ganó en varias oportunidades los Juegos Bonaerenses, música de rock, solistas y grupos folclóricos”.

Una página

Sobre el trabajo Bocca comentó que “se pudo realizar con la colaboración de Orlando (Moro), docente de la Escuela de Música y quien está muy relacionado con los músicos de la comunidad y nos dio una gran mano para poder iniciar este registro”.

Asimismo informó que “es una página que está en la página oficial del municipio de Trenque Lauquen y de una manera muy sencilla podemos acceder a las grabaciones”.

“Nos pareció muy interesante poder tener registro de todo lo que se va generando musicalmente y va a permanecer abierta con la finalidad de que podamos seguir incorporando más músicos o agrupaciones”, agregó la funcionaria, quien destacó el trabajo de Gastón Rodríguez, de la Dirección de Cultura, que está encargado de ir subiendo las grabaciones.

Difundir la música local

Pablo Pérez Zabala, ideólogo de la iniciativa, comentó: “Mi hobby es la música y he tenido la posibilidad, por mi profesión, de grabar un CD y de hacer lo que me gusta, y un día andaba en el auto escuchando la radio y escucho que pasaban varios temas en inglés, un reggaetón, todo de afuera, entonces cuando termina el programa le pregunto al conductor por qué no pasaba música de Trenque Lauquen y me dice que no tenían acceso (a la música local)”.

“La realidad es que muchas radios de Trenque Lauquen no tienen para pasar un CD, lo sacan de la computadora, y así surgió este proyecto que se lo acerqué a María Elena (Bocca) que enseguida agarró la bandera y se puso a armarlo”, indicó.

Como señaló Pérez Zabala, “la idea de esto es que se haga esa página y se recopile toda esa información y que no solo esté a mano de la gente que lo quiera escuchar sino que es una forma de difundir el trabajo de muchos grupos que no tienen la posibilidad de bancarse la grabación de un CD, y que esto les sirva también de marketing cuando quieran presentarse en alguna localidad de la zona”.

También consideró que es una buena oportunidad para los más nuevos sobre todo teniendo en cuenta que “ahora en Trenque Lauquen con la Escuela de Música, que está funcionando bien y con buen nivel, va a generar un semillero de gente y para los que tengan la vocación de ser músicos, esto va a ser una ayuda más, además de que no se pierdan los registros de lo que la gente hace en Trenque Lauquen”.

En este sentido señaló que “mientras esto sea una política de Estado, que se mantenga en el tiempo, va a ser un elemento muy útil para los músicos y la cultura de Trenque Lauquen”.

Patrimonio

En este marco, Orlando Moro dijo: “Estamos muy felices con esta idea de que Trenque Lauquen tenga este sitio oficial digitalizado de lo que es el patrimonio musical del distrito y que arranca con grabaciones del año ‘54 y ‘55, así que hay mucho trabajo para hacer de la mitad del siglo XX para acá”.

Como hecho destacado Moro rescató que “se trata de un sitio dinámico que está vivo, no se cerró en estas 40 expresiones, ya hay un montón que tenemos para seguir cargando –junto con Gastón- y cuando se ingresa a la página podrán ver la gráfica, el nombre del artista, alguna foto para luego llegar a la música, que en principio son entre dos y cuatro temas, en MP3 y Wav, que son dos formatos muy accesibles para cualquiera que pueda escuchar desde un teléfono o una radio que tenga mejor equipamiento”.

Asimismo señaló que “hay una base de doce grupos que grabaron gracias al programa Incubar, del área de Cultura de la Municipalidad, que permite a los artistas grabar cuatro temas en calidad de estudio, no son demos, están grabados, mezclados y masterizados con un estándar profesional y el sitio tiene además jazz, folclore, cumbia, música instrumental, tiene artistas de todo el distrito, porque además de Treinta de Agosto tenemos para cargar artistas de Beruti”.

En este sentido convocó a todos los artistas a acercarse a Cultura, “con un pendrive, una foto y van a tener acceso a estar en el banco de música local”.

Si bien reconoció que “esta necesidad estaba, hay radios que pasan mucha música local y que hace mucho tiempo se preocupan, porque los músicos cuando grabamos repartimos material, lo que ocurre es que muchas veces uno lleva un CD y no hay disqueteras, se trabaja directamente con lo que está en Internet”.

“Ahora no va a haber más excusas para no tener un espacio de música local porque va a estar ahí, y los más grandes van a encontrar hallazgos que quizás creían que se habían perdido o que no había grabación, pero también van a escuchar artistas nuevos de Trenque Lauquen, de los últimos cinco años, como van a encontrar a Sobrecarga y también Igoagrio, Kcocho Massi, los Indios Tacunau, el último disco del Aleman Grup o de Acutun Che, entre otras grandes bandas”, señaló.