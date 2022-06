50 adjudicatarios del Programa Tu Lote, Tu Casa firmaron los contratos de compraventa

El Intendente municipal, Miguel Fernández, encabezó ayer (martes) por la tarde el acto realizado en el Teatro Español donde los 50 adjudicatarios/as del Programa Tu Lote, Tu Casa firmaron los contratos de compraventa respectivos.

En el acto se encontraban presentes el secretario de Gestión y Planificación, Martín Borrazás; la subsecretaria de Desarrollo Humano, Cristina Ferster; el subsecretario de Planeamiento y Obras Públicas, Cristian Rabasa; y la directora de Asuntos Legales Verónica Lafón; además de dos empleados municipales que colaboraron en el proceso de la firma de los adjudicatarios. También asistieron concejales y funcionarios municipales de distintas áreas.

Después de las tres primeras firmas, de carácter protocolar, y para hacer más ágil el trámite, los adjudicatarios/as fueron subiendo de a par y firmando en dos mesas, donde los esperaban una empleada y un empleado municipal respectivamente.

El programa municipal en esta primera etapa contempla la venta de 50 terrenos propiedad de la Comuna para que las familias favorecidas en el sorteo, tras la presentación del listado y aprobación que se hizo en el Honorable Concejo Deliberante correspondiente, puedan construir su vivienda o comprar una de la modalidad “llave en mano” o industrializada.

“Política de Estado”

En su mensaje a los presentes, el Intendente comenzó por agradecer a los adjudicatarios “por haber creído en la Municipalidad que a través de la historia viene demostrando una política de Estado que tiene que ver con el acceso a la vivienda y a la tierra”.

“Sin dudas que no es fácil para el Estado, en cualquiera de sus niveles, nacional, provincial o municipal, cumplir con esa enorme tarea, pero soy un convencido de que una de las cosas fundamentales que tiene que tener la política es la generosidad”, manifestó Fernández, para explicar que “generosidad significa reconocer el esfuerzo que puso cada uno de los funcionarios en su momento para que ustedes hoy puedan acceder a este programa”.

Al respecto señaló que “no es el logro de una persona, ni de varias, sino de muchísimas que pudieron pensar, ejecutar y continuar esta política que distingue a Trenque Lauquen”.

En este sentido, Fernández aseguró que “lo que pasa en Trenque Lauquen a través del tiempo no es común”, y remarcó el accionar de las gestiones anteriores comenzando por la del ex intendente Jorge Alberto Barracchia,, “quien pensó en la Ampliación Urbana, allá por el año 2007/2008, concretando la compra de tierras, y que luego en la gestión de Raúl Feito comenzó a delinearse de manera efectiva”.

También se refirió a la continuidad que se le dio al proyecto de la AU durante su gestión, recordando “las primeras casas de Círculo Cerrado que nosotros entregamos fueron en el 2016, cumpliendo con compromisos asumidos en gobiernos anteriores, y por eso digo que Trenque Lauquen tiene esa particularidad, (en la que) no empezamos de vuelta la historia para decir esto es mío, sino continuamos lo que otro empezó y le fuimos dando forma a la Ampliación Urbana, que 14 años atrás era campo y hoy es una ciudad”.

En este punto señaló que “contando las viviendas de Círculo Cerrado, el Círculo de Policía, las 20 viviendas del Instituto de la Vivienda, las que están en ejecución del Instituto de la Vivienda provincial y del plan nacional, más las 192 casas del Procrear, más todas las casas que están implantadas en el loteo de Alastuey, vamos llegar probablemente el año que viene a 900/1000 viviendas, y a cuatro (4) personas por vivienda estamos hablando de una ciudad de 4.000 habitantes, en 12 años”.

Para graficar la magnitud que tiene la Ampliación Urbana y el crecimiento que ha experimentado en estos años, Fernández señaló: “Es la mitad que Treinta de Agosto, o más del doble de Beruti”.

“Tu Lote, Tu Casa: otra herramienta”

No obstante señaló que “teníamos que encontrar otras herramientas para ofrecer, el Círculo Cerrado de viviendas municipal tiene enormes ventajas pero algunas dificultades, porque quizás estaban destinadas a familias de mayor nivel de ingreso porque había que poner un anticipo que significaba aproximadamente 22, 23 ó 25 sueldos municipales, y que equivalía al valor de un lote (alrededor de 1 millón de pesos), pagar la cuota simultáneamente con la construcción del Municipio y tener la vivienda a los 15/18 meses”.

“No todo el mundo podía hacer eso, entonces empezamos a pensar en esta alternativa para la gente que no podía ir al banco pero que tenía algún recurso, alguien que le prestaba en la familia y que podía hacer algún esfuerzo adicional para acceder; y la originalidad era en ese momento la vivienda industrializada”, subrayó Fernández.

Sin embargo, dijo que después de analizar bien el proyecto, en esta primera etapa se decidió ampliar las posibilidades sumando también la construcción de vivienda tradicional.

“El Municipio se compromete a acompañarlos en este proceso, en la construcción, en la aprobación de los planos, en hacer el seguimiento cotidiano hasta que tengan terminada su casa para facilitarles, en la medida de lo posible, ese sueño que ustedes tienen”, sostuvo.

Como señaló Fernández, “ésta es una herramienta más, acompañando a programas de Nación y de Provincia, las 56 de Nación, las 36 de Instituto de la Vivienda, y otras 60 del Instituto que estamos terminando de acordar y que van a ir a sorteo”.

Segunda etapa: viviendas industrializadas

En cuanto al futuro, el Jefe comunal adelantó que “va a haber una segunda etapa del programa Tu Lote, Tu Casa, con este aprendizaje que hemos hecho de las cosas que salieron bien y algunas dificultades, vamos a ir a una modalidad exclusivamente de vivienda industrializada para salvar algunas de las dificultades que tuvimos, por ejemplo el tema de las garantías y la acreditación de ingresos de manera fehaciente”.

Asimismo adelantó que “en esta segunda etapa se va a hacer una reserva de lote: quien tenga una vivienda industrializada en vista reserva su lote y tiene 30 días para concretar la compra de la vivienda, y cuando presenta el boleto de compraventa de la vivienda industrializada podrá firmar el boleto de compraventa de lote, como si fuera una seña, para seguir movilizando suelo urbano, que es lo que tiene Trenque Lauquen y que muchos (otros distritos) no tienen”.

En el tramo final de su mensaje, el Intendente Fernández mostró a los flamantes adjudicatarios del programa el lugar donde vivirán en la Ampliación Urbana, apoyándose en un mapa, para luego brindar detalles de cómo se vino dando y como continuará el crecimiento en la AU.

Asimismo adelantó que el Municipio ha ofrecido a Nación 146 lotes para impulsar una segunda etapa del Procrear y otras dos manzanas para un plan nacional de viviendas a través de la operatoria Casa Propia.

Además, dijo que se analiza otra alternativa para facilitar el acceso a la vivienda, y que se está hablando con funcionarios nacionales: “Entregamos nosotros los lotes para que nos den créditos Casa Propia al Municipio y nosotros hacemos las viviendas, o que directamente el crédito vaya a la persona”, indicó.

Por otro lado adelantó que para la segunda etapa de Tu Lote, Tu Casa, está previsto volver con la idea original de comprar cinco o seis casas industrializadas de distinta marca y en este proceso comentó que hablaron con vecinos/as que han implantado casas industrializadas en lotes privados de la AU para conocer el grado de satisfacción con las mismas.

Desde el Municipio se realizó una búsqueda y evaluación de las propuestas que ofrecen distintas empresas que venden casas industrializadas y la idea es comprar las mejores viviendas para implantarlas en los seis (6) lotes que quedaron vacantes de la ordenanza Tu Lote, Tu Casa, para que la gente pueda verlas, y luego de seis meses la Municipalidad las va a poner a la venta.

“La gente va a poder ver si le gusta la casa o no, cuáles tienen los mejores materiales o mejor precio, para evitar el fraude, porque hay muchas empresas truchas que ofrecen viviendas industrializadas y que después no cumplen”, advirtió Fernández, para agregar que “en este caso la Municipalidad tendrá el rol de garante habiendo seleccionado previamente a estas empresas”.

En el último tramo de su alocución, Fernández subrayó que “prácticamente para el año 2022/ 2023 la primera etapa de la Ampliación Urbana estará completa: 1.000 casas, entre públicas, privadas, nacionales, provinciales y municipales”.

También dijo que “hay mucho enterrado que no se ve, en la calle Eva Perón hay un conducto pluvial que no se ve, y que lo empezó Feito y lo terminamos nosotros en 2016, para que esto no se inunde, y vamos a seguir trabajando aunque no es fácil, pero el éxito de la municipalidad de Trenque Lauquen a través del tiempo ha sido la continuidad, la creatividad y ante la queja y el descreimiento, seguir adelante, porque hay mucho por hacer”.