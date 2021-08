“30 de Agosto es nuestra tierra y nuestro orgullo”

Hablar de Agropecuaria Labriola S.A. no es sólo hablar de una empresa pujante. Es también hacer referencia a una firma con una rica historia de esfuerzo, obstinado sacrificio y la firme decisión de no dejar de crecer siempre ofreciendo al cliente nuevos y diversos servicios.

Luciano Labriola es la tercera generación en esta empresa sumamente reconocida no sólo en 30 de Agosto, sino también en toda la región y en los más diversos puntos del país. Él dialogó con La Opinión y recordó la historia de la firma y su fructífero presente.

También contó cómo ve hoy a 30 de Agosto, el pueblo al que decidió volver hace ya diez años luego de culminados sus estudios universitarios con el único fin de aportar nuevas herramientas y posibilidades a la empresa familiar.

Historia

“A la empresa la fundó mi abuelo Héctor Armando Labriola hace 75 años y, gracias a Dios, seguimos bajo el mismo nombre desde aquél entonces. En un principio fue ferretería agropecuaria y mi abuelo vendía cosechadoras marca Rotania. En aquellos primeros años, se hizo muy fuerte vendiendo cosechadoras por todo el país, las llevaba mi abuelo solo a todos los destinos. Era otro tiempo, totalmente diferente al de hoy”, recuerda el entrevistado antes de señalar que “con el correr de los años se incorporó mi papá, Héctor, quien ahora tiene 65 años. Él continúo con la empresa. Hubo un tiempo en el que se fabricaron implementos agrícolas, pero, con la llegada de la siembra directa, eso se dejó de lado. Ahí fue que la empresa toma la concesión de tractores Valtra. Hace ya 29 años que mi papá está con Valtra y es uno de los más añejos de toda la red de concesionarios de todo el país”.

Crecimiento

Labriola cuenta que la venta de tractores “nos hizo posicionar muy bien y crecer. Hace diez años yo me vine desde Bahía Blanca donde estudié Administración Agropecuaria e hice otra carrera de Analista en Marketing y vine a trabajar acá, aportando lo mío. Y con la ayuda de todo el personal, principalmente con aquellos empleados que hace ya varios años que están en la empresa, fue que se dio el mayor crecimiento de la firma. Fue en ese momento en el que, con un poco de incentivo de la fábrica Valtra, pudimos abrir una sucursal en Trenque Lauquen lo que nos generó un gran orgullo y estamos felices de poder llevar a cabo este proyecto con bastante éxito”.

El entrevistado señaló que “hoy, por quinto año consecutivo, estamos posicionados entre los cinco mejores concesionarios de Valtra del país y hacemos mucho hincapié en el servicio, no solamente en la venta, sino también en el servicio. El sector que más creció de la empresa es el sector de servicio técnico”.

La pandemia

Con respecto a cómo se trabajó durante la pandemia, Labriola comentó que “personalmente considero que el campo es el motor del país y, por esa razón, el sector no paró nunca. Y eso hizo que nosotros no hayamos perdido mucho en lo que es la facturación. Sí hubo un cambio de rutina, horarios, protocolos, modo de atención, pero, en cuanto a la economía de la empresa, no nos afectó demasiado”.

Asimismo, expresó que “hoy en día nos gustaría contar con más productos que los que tenemos en lo que se refiere a tractores ya que, con las limitaciones a las importaciones, contamos con un 35% de la cartera de productos que tenemos para vender y se ve muy limitada la oferta de fábrica y producción de Valtra que es el fuerte de la empresa en lo que es venta de nuevos. La fábrica no estuvo en su capacidad normal y las limitaciones de otros productos hizo que no podamos vender lo que vendemos habitualmente, pero esto afectó a toda la red de concesionarios e igual seguimos posicionados entre los cinco mejores concesionarios del país al día de hoy”.

30 de Agosto

Consultado sobre cómo ve a su comunidad, el joven profesional señaló que “a 30 de Agosto lo veo como mi hábitat natural. Cuando nos enseñan en la primaria que los animales se sienten cómodos en su área, de la misma manera yo puedo decir que me siento cómodo en 30 de Agosto, es nuestra tierra y es nuestro orgullo. Estoy feliz haber tomado la decisión en su momento de volverme para acá, porque también tuve la oportunidad de quedarme en Bahía Blanca. No me arrepiento para nada, estoy orgulloso de haberme vuelto y de tener cerca a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos. Veo a 30 de Agosto como una ciudad muy pujante en crecimiento. Me gusta pertenecer al distrito de Trenque Lauquen porque veo que 30 de Agosto sigue la línea de Trenque Lauquen que es una de las ciudades más lindas de la provincia. Por el momento yo no soy de los que piensa en una independencia, me gusta pertenecer al distrito de Trenque Lauquen y crecer de la mano de esa ciudad tan hermosa”, dijo.

En el mismo sentido, agregó que “veo muy buena la gestión de (Miguel) ‘Paco’ Mulán por todas las obras que se han realizado. Hoy se está presentando un estacionamiento en la vieja estación del ferrocarril que está muy hermosa. Todos los años se inaugura algo y eso es muy importante para la comunidad”.

Por último, y con respecto al futuro de 30 de Agosto, Labriola expresó: “Al pueblo lo veo en continuo crecimiento, embellecido cada día más, por suerte con cada vez más profesionales contemporáneos, de mi edad, que están volviendo a sus raíces para apoyar el crecimiento de su tierra. Veo un pueblo que es muy solidario, muy amigable en el cual, en lo que respecta a mi familia, somos muy felices”.