Zurro, muy enojado con la Provincia

“Nosotros siempre estamos trabajando con este tema. En aquel momento decían que era cuestión política cuando criticamos la obra que se quería hacer del Meridiano”, detalló Zurro, y agregó: “84,67 está la cota de Hinojo-Las Tunas por la rotura de las compuertas. Nosotros estamos muy preocupados y hemos trabajado en consecuencia desde nuestro partido. Estamos siempre en contacto con Hidráulica, y hay un trabajo en el canal Jauretche que no lo puede hacer Hidráulica por falta de maquinarias o presupuesto, pero lo vamos a hacer desde la Municipalidad”.

Mones Cazón

En cuanto a la situación en Mones Cazón, el intendente indicó: “Propusimos unas obras para ese problema a Hidráulica y se van a hacer. De los cuatro proyectos que presentó Pehuajó con esto, la gobernadora o Hidráulica no los aceptaron. Van a hacer obras en 15 partidos y dejaron afuera a Pehuajó”.

“Esto dijimos que no era un capricho político y no nos escucharon. Cuando vino tanta agua se dieron cuenta que la obra que quería hacer Vidal era inviable y se trataba de un acuerdo político con Córdoba, tal cual como lo dije”, enfatizó Pablo Zurro, agregando: “No quiero que digan que Pehuajó no está inundado. Estamos muy complicados en la zona de Mones Cazón, donde hemos trabajado muchísimo para alivianar la situación, y esta agua que está ingresando preocupa porque hay una inacción manifiesta de la Provincia en la defensa de los bonaerenses. Nosotros seguimos trabajando y dedicados a nuestro pueblo. Estamos acostumbrados a inundarnos y vamos a trabajar en consecuencia para evitar que esto ocurra, pero nadie se merece inundarse por la inacción de la gobernación de la Provincia de Buenos Aires”.