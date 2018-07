Zurro denuncio el abandono de la construcción de un Jardín que había iniciado Nación

Dicha obra había sido visita por el actual Senador Nacional Esteban Bulrrich, en su visita a Pehuajó, previo a las elecciones del 2017. Zurro al visitar la obra sentenció que es una “construcción abandonada. Uno de los 3000 jardines pertenecientes al programa nacional anunciado por el ex ministro de Educación, Esteban Bulrrich, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal antes del inicio de la campaña electoral para las elecciones de medio término del año 2017”.

“ABANDONO”

De acuerdo a lo expresado por el Jefe Comunal la obra ubicada sobre calle Rafael Hernández, esquina Naón, se encuentra en un estado de abandono total, presentando un deterioro muy importante de los materiales de construcción, sin cuidadores, con un avance inferior al 50% de las capacidades del edificio. Esta construcción fue iniciada el 1 de marzo de 2017 y debió ser terminada, según el plazo de obras, el 29 de agosto del mismo año, en un término de 150 días. Pablo Javier Zurro denunció a través de su página oficial de Facebook el estado de abandono del jardín. “Desfilaron uno por uno sacándose selfies en la obra, pero ahora no se los ve, porque la obra está totalmente abandonada”, denunció Zurro.

CONSTRUCCION

El intendente, además expresó: “Esto es lamentable. La construcción comenzó el 1 de marzo de 2017 y por las características de la obra (construcción en seco), y los plazos, debería haber terminado el 29 de agosto de 2017, es decir en 150 días. Miren como está, pasó ya un año y medio y la obra no está ni al 50% de sus capacidades. En este período ya podrían haber construido tres. Pero no han construido ni medio. Esta es la administración de lo que te vendían como el mejor equipo de los últimos 50 años. Esta es otra promesa de campaña incumplida. Esta es otra mentira del gobierno de cambiemos”.

“CUMPLAN CON LAS PROMESAS”

Para finaliza Zurro volvió a marcar distintas cuestiones de Cambiemos, y recordó “Desde pobreza cero, hasta la quita del impuesto a las ganancias, pasando por el -No vamos a devaluar- y -la Inflación no será un problema en nuestro gobierno- según palabras textuales del presidente, han sido todos eslogan de campaña, y acá está comprobado. Pero no voy a hablar de los Aportes Truchos, ni de la toma de deuda escandalosa con el Fondo Monetario Internacional y mucho menos de lavado de dinero. Acá se trata de la palabra. No se puede faltar a la palabra, y mentir de esta manera. Cumplan con las promesas y dejen de mentir están hundiendo al país en la peor de las miserias”.