Zoonosis: continúan las sanciones a quienes dejan a sus perros en la calle

Desde principios de 2018, el Centro de Zoonosis junto con la Dirección de Seguridad Ciudadana municipal se encuentra trabajando fuertemente con el fin de disminuir la problemática por los perros callejeros que existe en Trenque Lauquen.

Por esa razón, ambas dependencias municipales actúan ante cada denuncia sobre perros que viven en la calle y son agresivos con muchos vecinos.

Rosario Guarrochena, encargada de Zoonosis, explicó a este medio cuál es el panorama actual en la ciudad con respecto a este trabajo realizado en el marco de la ordenanza aprobada el año pasado y que regula las interrelaciones entre personas y animales domésticos compatibilizando la convivencia y minimizando posibles riesgos para la higiene ambiental, la salud y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes. “Se comenzó a trabajar a principios de año, no solamente Zoonosis, quien labra la multa en el caso de que el perro muerda sino también desde Contralor que realiza la multa cuando el perro está en la calle. Todo basado en la ordenzaza 2017”, expresó la profesional.

n Captura y traslado

Guarrochena explicó que “lo que nosotros hacemos en caso de que el perro haya mordido en la calle es llamar a Contralor, recogemos el perro y lo llevamos a Zoonosis donde se mantiene diez días en protección antirrábica. Si no tiene dueño lo castramos y lo devolvemos a la calle o lo damos en adopción. Si tiene dueño le cobramos una infracción y se lo devolvemos para que sea controlado desde el domicilio”, dijo al tiempo que informó que, en lo que va del 2018, Zoonosis ha impuesto seis multas a vecinos dueños de perros que han mordido aunque “el área de Contralor ha hecho muchas más. Hay muchos más casos pero como en muchas ocasiones nadie se hace cargo del perro no podemos cobrarle la multa a ninguna persona”, comentó.

En el mismo sentido, informó que “desde Contralor, ante la denuncia de un perro que está en la vía pública, se trata de ubicar a su dueño, se pregunta a los vecinos y siempre alguien brinda información sobre quién le da de comer o a quien pertenece. Y ahí se labra la infracción si se ubica a la persona, lo cual no siempre es posible”.

n Los perros, adentro

La profesional explicó que “son perros a los que siempre alguien les da de comer, no están abandonados por completo, porque hay vecinos a los que les gustan los perros, le dan agua y comida. Es todo un tema, personalmente a mí me encantan los perros, pero entiendo que hay gente a la que no le gustan y menos les gusta que corran a los autos, a las bicicletas, que rompan la basura y hagan destrozos. El perro tiene que estar adentro porque en la vía pública es un peligro”, dijo antes de señalar que “cuando ya contemos con el Refugio Canino nosotros vamos a poder recoger perros luego de que se haga la denuncia pertinente, se trasladará al albergue, se esperarán 48 horas, se van a castrar y se devolverá a la calle si no es peligroso. De lo contrario, quedará en el Refugio. Si tiene dueño se cobrará una multa y se lo entregará ‘chipeado’, la segunda vez va a hacer el doble de multa”.

Por su parte, el director de Seguridad del municipio, Martín Serantes, explicó cuál es el trabajo del área que dirige en este tema. “La gente está acostumbrada a llamar a Tránsito para hacer su denuncia, si llaman a Tránsito nosotros avisamos a Zoonosis para que intervenga. Nuestro trabajo es de apoyo al trabajo de Zoonosis en caso de que se necesite ayuda para realizar el traslado. Pero, en general, actuamos como apoyo. Nosotros hacemos la infracción pero no levantamos a los perros”.