Zanja en el canal al Hinojo: “Fue un delito grave”

Se trató de una apertura de la tierra de unos 5 metros de largo y lo suficientemente ancha como para que el agua saliera a la calle y ponga en riesgo parte de Colonia Martín Fierro.

Según explicó el funcionario, se estuvo trabajando por varias horas y “no quedan dudas de que fue una rotura intencional”. “No fue devenida del caudal del agua o de la naturaleza. Se notaba clarito en la filmación que nos hicieron llegar y luego lo pudimos constatar cuando fuimos”, destacó Rodríguez Mera, indicando que la Comuna tomó conocimiento del tema a partir del aviso de un vecino y que ahora el suceso es motivo de investigación de parte de la Justicia, teniéndose como dato el testimonio de un productor que vio alejarse con velocidad del lugar en donde estaba la zanja a dos camionetas, las cuales están tratando de ser identificadas.

Pudo ser peor

La zanja quedó tapada con paladas y bolsas, y el intendente Miguel Fernández fue uno de los que estuvieron en el lugar de los hechos. “Dimos cuenta a Patrulla Rural de inmediato y le comuniqué a Miguel (Fernández), que fue al lugar, y unos operarios de Vial hicieron el trabajo”, detalló el entrevistado, añadiendo que “el problema se subsanó en el momento, pero de no haberse recibido el aviso podría haber sido algo severo”.

“Se trató de un ataque de gente que no entiende que no se soluciona nada con estas cosas, sólo se hace daño, no se saca el agua de ningún lado”, apuntó Rodríguez Mera, destacando que pudo verse perjudicada seriamente Colonia Martín Fierro.

Recorridas

Tras estos hechos, ayer la Patrulla de Pesca municipal recorrió el canal pero no se encontraron inconvenientes similares.

Y hoy el Municipio seguirá trabajando en un refuerzo del mismo ducto en la zona del campo de Lanz, donde está ingresando agua, aunque se trata de un rebalse mínimo, que se puede contrarrestar con una obra programada, así como se apunta a reforzar otras zonas de Primera Junta y “donde sea necesario”, según apunta el director vial rural.

También Miguel Fernández recorrió Primera Junta, analizando el bajo de Sangla y viendo qué alternativas hay “para que el escurrimiento no afecte, primeramente a Trenque Lauquen y Beruti, pero tampoco a los productores y los caminos”.

Por otro lado, hay también un equipo municipal trabajando en la zona de Garré, donde se liberó un camino y se trabaja en otro, además hay dos equipos en La Porteña, donde se viene juntando agua producto de las lluvias principalmente, un equipo más en la Ruta del Cereal, entre Girodías y Trongé, dos en 30 de Agosto y algunos más en otros puntos haciendo alteos, escurrimientos de caminos y profundización de cunetas.

A la vez que se destacó que desde Hidráulica afirmaron que el gran nivel de agua que hay entre Quemú Quemú y Pellegrini no ingresará a la provincia de Buenos Aires de forma permitida hasta que no haya obras de fondo, cuestión que ha sido consensuada con la Autoridad Nacional del Agua.