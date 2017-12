Yuliana Menegazzi fue sexta en All Arround

El pasado fin de semana varias gimnastas representantes de Acros participaron del Encuentro Nacional de Gimnasia Artística Masculina y Femenina desarrollado en la ciudad de Mar del Plata.

La delegación del gimnasio local estuvo integrada por Yuliana Menegazzi, Felicitas Marcos, Camila Navarro, Sofía López Méndez, Lara Pérez, Manuela De Los Mozos, Sarah López Hernández, Justina Puricelli y Luisina Febrer, todas a cargo de las profesoras Evelyn Triciani y Evelina Grau.

N Resultados

La actuación más destacada entre las trenquelauquenses fue la de Yuliana Menegazzi, quien finalizó en el sexto lugar del All Arround, modalidad que incluye a todas las disciplinas de la gimnasia. Además, Felicitas Marcos fue subcampeona nacional en Salto y novena en el All Arround. Por su parte, Sofía López Méndez finalizó 20º en All Arround, Camila Navarro 23º y Manuela de Los Mozos 20º y Lara Pérez 50º.

Hay que destacar que en todas las categorías había más de 100 competidoras, por lo que los resultados conseguidos por las representantes de nuestro medio han sido muy positivos.

N Energía

Desde el gimnasio felicitaron a todas por el desempeño en el reciente torneo, pero principalmente por lo hecho a lo largo del año, señalando que las gimnastas van por el buen camino.

Y tras una temporada con mucha actividad, viajes y diferentes competencias, ahora las chicas tendrán un merecido descanso en el que deberán recargar energías para un 2018 con más participaciones.