Tras el accidente en el acceso que une Trenque Lauquen con la ruta nacional 5, ocurrido el domingo a la madrugada, el joven Yoel Bracamonte continúa delicado “con leves mejorías y en lo que es neurológico en estado regular”, según contó ayer su madre, Patricia Larrosa, añadiendo que pocos cambios hubo en el estado de su hijo durante estos días.

Yoel perdió el control de su moto mientras viajaba con una acompañante y ambos cayeron, no colisionando con un tercero afortunadamente. En tanto, mientras el joven sufrió fuertes golpes su acompañante padeció menores consecuencias y no debió permanecer en el hospital, como sí ocurrió con quien manejaba.

n “Preocupados”

Según explica Patricia, su hijo “está en terapia y no ha evolucionado mucho ya que los avances han sido lentos”. “Estamos muy preocupados, el día a día es difícil. Anoche (por el martes y la madrugada de ayer) gritó toda la noche producto de los golpes y está todo lastimado. Él está en estado crítico, con leves mejorías y regular en lo neurológico. Lo está atendiendo un neurocirujano. El viernes le harán una tomografía para ver si creció un coágulo. Y además tiene fisuras en el lado izquierdo que le afectaron el habla”, señala, agregando que Yoel “no entiende por qué está en el hospital”.

En este marco, la vecina destacó que está conforme con la atención sanitaria recibida y que no están necesitando ayuda por algún tema en particular. “Lo único que quiero es que mi hijo esté bien”, resalta.

También se supo que, al menos hasta ayer no se hablaba de un posible traslado.

n Reflexiones

Por otro lado, la entrevistada reflexionó sobre el accidente y destacó dar “gracias a Dios que están vivos los dos y no se dañó nadie más”.

Además la madre contó que Yoel tenía la moto con la que se accidentó desde hace poco más de una semana. Y llamó a la reflexión acerca del uso de este tipo de vehículos sobre todo por parte de los jóvenes. “A veces parece que los chicos no se quieren para nada en líneas generales. No sé qué se podrá hacer por eso. Me pone mal cuando lo siento gritar (a Yoel) y no lo puedo ver. Nosotros estamos mañana, tarde y noche en el hospital pero sólo se lo puede ver en horario de visita por el estado en que se encuentra”, contó.