“Yo soy responsable de mi perro”, la campaña que impulsa el municipio junto a distintos sectores de la comunidad

“Yo soy responsable de mi perro” es el eslogan de la campaña, que promueve la adopción en lugar de la compra de una mascota, invita a castrarlo en forma gratuita cuando no se quiere que tenga cría e insta a mantenerlo dentro de la casa en lugar de dejarlo suelto en la calle.

La campaña comenzará a intensificarse y abarcará spots televisivos, radio, diario, medios digitales, redes sociales, cartelería y folletería.

En uno de los primeros spots dejan su mensaje el intendente municipal, Dr. Miguel Fernández; Thais Lehmann, de la Unión Protectora de Animales (UPA); la boxeadora Laura Griffa; el periodista Omar Etchepare; y el bombero voluntario Cristian Urquizo; y en otro, lo hacen Marta Coria, de Unidos por las Mascotas; el atleta Germán Lauro; la periodista Yamila Chiodi y la enfermera Delia Giovenalli.

Asimismo se implementa información sobre la tenencia responsable en la web, a la que se puede ingresar mediante el link www.responsabledemiperro.trenquelauquen.gov.ar

Uno de los ejes de la campaña refiere a la adopción en lugar de la compra de una mascota y precisa, entre otras cosas, cuáles son las particularidades y ventajas de adoptar un perro adulto o cachorro.

También se aborda la esterilización de las hembras -ayuda a prevenir las infecciones uterinas y el cáncer de mama, que es fatal en alrededor del 50% de los perros-, la castración de los machos -previene el cáncer a los testículos, si se realiza antes de los seis meses de edad y evita crías no deseadas- y todo aquello que hace al cuidado y la tenencia responsable: provisión de alimentos, vivienda, afecto, atención de la salud y buen trato durante toda su vida. Esto incluye, además, evitar potenciales riesgos que pueda generar el animal a la población, otros animales y al ambiente.

Entre los consejos para una tenencia responsable se hace hincapié en la necesaria visita al veterinario, vacunarlo, desparasitarlo, castrarlo, elegir la alimentación adecuada, mantener su bebedero con agua fresca, evitar las pulgas y aprender a detectar enfermedades: pérdida de apetito, rechazo del agua, disminución o aumento súbito de peso, lentitud o rechazo a jugar, etc.

El Centro de Zoonosis municipal, que depende de la secretaría de Salud, funciona en Urquiza 1155, de lunes a viernes de 7 a 13 hs. y de 15 a 18 hs. La atención para cirugías es con turno y para vacunación de mañana sin turno, aunque por mayor información se recomienda comunicarse telefónicamente a los números (2392) 495158 y (2392) 15-602790.