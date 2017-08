“Yo solo quiero volver con mi hijo vivo”

Unas 300 personas se dieron cita ayer en la plaza principal de Treinta de Agosto para participar de la manifestación en reclamo de justicia por Gastón Ezequiel Galeano, el joven de la vecina localidad que se encuentra internado en grave estado en el hospital Pedro T. Orellana, tras sufrir un accidente cuando circulaba en su moto por el acceso Dutra.

Encabezada por Fabián Galeano, padre de Gastón la iniciativa además contó con la presencia del director del Ente Descentralizado, Jorge Zapata, los concejales Obdulio Sánchez (Frente Renovador) y Andrea Olivera Timo (UCR) que junto a los cientos de vecinos, familiares y amigos se sumaron a la movilización por el joven treintense que ya fue sometido a tres cirugías y ha sufrido amputación de miembros.

Los vecinos marcharon alrededor de la plaza y posteriormente se escucharon las palabras de Ezequiel Reale y Karen Lucero amigos del joven accidentado en tanto que Fabián Galeano, su padre, expresó emocionado que “lo único que quiero es volver a Treinta de Agosto con mi hijo vivo”.

n Justicia

En primer término Luis Medina, uno de los organizadores de la movilización explicó que “el motivo de la convocatoria en primer lugar es un pedido de justicia porque más allá de la situación particular que atraviesa Gastón, el hecho de que quien fue el responsable de producirla no dio la cara. Eso sin duda generó gran indignación en todo el mundo porque de haber socorrido a Gastón a tiempo, sin dudas que la situación hubiese sido otra”.

Además agregó que “la idea es que a través de los medios locales y regionales el pedido de justicia pueda llegar a nivel nacional”.

Por otra parte Medina indicó que “el otro pedido es que se coloquen cámaras en el cruce de Siete Primos. No sé si solucionará el problema pero va a ayudar a que situaciones como éstas no se produzcan más”.

Otro de los oradores durante la movilización de ayer fue Ezequiel Reale, futbolista de La Gloria y compañero de Gastón quien emocionado señaló que “queremos darle toda la fuerza a Gastón. La Gloria lo aprecia y lo quiere muchísimo”.

Asimismo sostuvo que “Quiero verlo pronto, darle un abrazo y estar con él. No lo voy a dejar tirado para nada. Todos tenemos que darle fuerza porque sin duda esto es algo que él va a superar porque es un monstruo”.

Por su parte Karen Lucero, amiga del joven, destacó la fuerza de voluntad de Gastón y agregó que “nosotros desde afuera te vamos a estar apoyando en todo porque estamos seguros que esta lucha la vas a ganar”.

n Emoción

En tanto que el momento más emotivo de la tarde se vivió cuando Fabián Galeano, padre de Gastón subió al escenario para decir unas palabras. Tal como el mismo aseguró, la dificultad para hablar ante los vecinos en un momento tan difícil se evidenció en el tono de su voz que por momentos parecía quebrarse para dar paso al llanto. De todas maneras expresó que su único deseo “es volver a Treinta de Agosto con mi hijo vivo. Del resto se tendrá que ocupar la justicia. Lo único que quiero es en unos días estar acá con Gastón”.

Por último Jonatan Galeano, primo del joven accidentado agradeció a la comunidad en nombre de la familia y pidió que los vecinos sigan acompañando a Gastón en su lucha.