Ya se sorteó la primera fecha del Torneo Final

Ya pasó julio donde el torneo más comercial de la ciudad estuvo de receso, pero ya este mes arranca con todo la segunda fase de la temporada. Y el Torneo Final 2018 ya se prepara en un año intenso para el Torneo Conrado Villegas. Dicho torneo contará con 15 fechas y el sábado 18 de agosto comienza la primera.

La categoría “B”, la cual busca el ascenso a la mayor, abre la jornada sabatina. El primer turno, que arranca alrededor de las 14, tendrá cuatro partidos. En cancha 1 Lago Rojo jugará ante Ferretería Norte, mientras que Poceros JP y Liv Agroinsumos se medirán en la cancha 2. Por su parte, Repuestos lo de Pablo, quien se ubicó cuarto en el torneo pasado y no pudo ascender, chocará con TL Embragues en cancha 3 y el otro partido en cancha 4 se dará entre dos equipos que descendieron en la “A”: Juan Debernardi vs AC Escapes.

El otro turno de encuentros disputados el sábado tendrá a Química Arco Iris frente a El Mate en cancha 1 y en cancha 2 a dos que poco pudieron sumar en el Torneo Inicial: Remis 23 vs. Maxikiosco 23. Los partidos restantes jugados en cancha 3 y cancha 4, respectivamente, tendrán a Electroingeniería TL vs. Alambrados Simón y Aluminios TL vs. Autoservicio Bicentenario.

n Categoría “A”

La primera fecha de la categoría “A” saldrá a la cancha el domingo 19 con los partidos matutinos. Uocra, quien terminó tercero en el torneo pasado, jugará ante Amunche Ripe en la cancha 1 del primer turno. Por el lado de la cancha 2 chocarán el campeón y sub-campeón de la categoría “B”; Ibáñez Construcciones se medirá ante Los Berutenses. Zapateros y El Noble se enfrentarán en cancha 3 y La Esquina de Ana con Baterías Ares cerrarán los encuentros del primer turno.

Marmolería Girard en cancha 1 intentará recuperarse del torneo pasado al jugar ante Nutrien AG Solutions y Mecánica LB hará lo propio ante Aguadas la Unión en cancha 2. Para el cierre de la primera fecha del Cornado Villegas, Consucer en cancha 3 se medirá ante el campeón de la categoría Los Luceros y otro de los ascendidos, Carnicería Pilu, en cancha 4 jugará ante Poceros Martino, sub-campeón en la “A” en el Torneo Inicial.