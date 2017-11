Ya fueron procesados tres adolescentes por el vandalismo en en colegio

Se confirmó que son alumnos regulares del ex Nacional. Habría habido otros jóvenes merodeando.

Tal como se anticipara en la edición de la víspera, el ataque vandálico perpetrado en el complejo habitacional conocido como “de los colegios secundarios” fue esclarecido. La rápida resolución del caso fue fruto de un trabajo llevado adelante por el servicio de Calle de la Comisaría 1ª. Durante todo el martes –a 24 horas de descubierto el atentado- recibieron más de 10 testimonios de padres, vecinos y docentes. (Contra lo que se pensaba en los primeros momentos, no hay ninguna cámara de seguridad en las inmediaciones, “… fue un trabajo artesanal”, reflexionó el comisario Marco Arregui.

Hasta ese momento la causa estaba radicada en la UFI 5 a cargo del fiscal Manuel Iglesias. Pero de todo lo escuchado se pudo deducir que los responsables del episodio eran chicos, alumnos del establecimiento, y se los individualizó más allá de que la normativa legal reserve sus nombres.

En consecuencia la causa pasó a la Fiscalía del Menor Nº 2 a cargo del fiscal Leandro Cortellezzi.

n Primeras diligencias

El mismo martes a la tarde los tres chicos fueron notificados de la formación de la causa a la que inicialmente, se caratuló “Daño doblemente calificado por haberse cometido en banda y contra un edificio público”.

Dos de los menores, por su edad, serían no punibles, no así el más grande del trío.

Lo que sí en todos los casos, corresponde que los padres (o adultos responsables) se hagan cargo de la totalidad de los gastos ocasionados por los chicos.

De igual manera deben acompañarlos a toda diligencia que deban cumplimentar en sede judicial a la hora que se los cite.

Por otra parte trascendió que la Policía logró establecer que los jóvenes vándalos se desprendieron de un grupo que salió de un domicilio particular donde habían vivido una de las “juntadas”, típicas de los adolescentes en los fines de semana.