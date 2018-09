Ya esta funcionando el by pass que garantiza el servicio de cloacas en el sector este

El director de Servicios Sanitarios, Domingo Lanciano, explicó los antecedentes de la rotura. “Sobre calle Chaumeil pasa uno de los colectores más importantes de la ciudad, y que se vino reparando por tramos. En el año 2016 se reparó entre Mitre y Gobernador Irigoyen y ya en la gestión anterior se trabajó en una cuadra anterior. A principios de este año lo reparamos entre Gob. Irigoyen y Paso y creímos que ya estaba solucionado, pero después vimos algunas ondulaciones en el asfalto, lo que nos hizo pensar que podía haber una rotura; se generó un pozo y detectamos que se rompió ese mismo colector más adelante, produciendo el desborde de residuos cloacales hacia el canal”.

Lanciano explicó que el colector abastece a todo el sector Este y dijo también que para que se pueda seguir brindando ese servicio primordial “nos propusimos hacer un by pass, un salto a partir de Chaumeil y Castelli hasta Chaumeil y Almafuerte”.

En relación a los trabajos que se están llevaron a cabo, el funcionario detalló que “se puso una bomba en la última cámara ubicada en Chaumeil y Castelli y se bombea con un caño hasta la cámara siguiente”

Como la calle en la que se está trabajó es de mucha circulación de tránsito, “para molestar lo menos posible a los vecinos se abrió el asfalto -media calzada, sobre la acera impar-, que después se volverá a tapar, haciendo el by pass cerca del cordón cuneta”. Después avanzaremos para resolver el problema definitivamente”.

Lanciano explicó que en el Municipio se analizan dos opciones para la solución:

Una es reemplazar el tramo de caño, algo que tiene una complejidad técnica importante porque son 300 metros de extensión a 10 metros de profundidad -demanda una logística particular y mucha seguridad para los operarios- es compleja; una obra que, además, demorará bastante tiempo.

Y la otra opción es colocar una nueva estación de bombeo en Paso y Chaumeil y reemplazar el tramo. En este caso como tiene la estación se podría tender a menos de tres metros de profundidad, y la excavación se reduciría a la estación de bombeo”, señaló Lanciano.