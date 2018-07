Ya está el fixture del Clausura 2018

Trenque Lauquen contará con seis representantes: Barrio Alegre, el Foot Ball Club Argentino, el Club Progreso, el CEF Nº 18, el Club Social y Deportivo Monumental y Ferro Carril Oeste. Por su parte, Salliqueló será parte del torneo con el Club Deportivo y Social Cecil A. Roberts y el equipo de Municipalidad de Pellegrini completará los equipos participantes.

El torneo

El Clausura se jugará a un total de siete fechas preestablecidas en las canchas del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo”. Además, según se informó desde la Asociación Municipal de Voley, que dictaminó el reglamento y fixture, se permite la postergación de una fecha para el equipo que quiera participar en un torneo de mayor nivel.

En cuanto al puntaje, sólo se dará para los partidos ganados con dos (2) unidades y no se posterga la fecha de ningún partido en el supuesto de que un equipo no complete las seis jugadoras.

Así la primera fecha se dará el 10 de agosto con dos partidos a las 21, Ferro vs. FBC Argentino y CEF Nº 18 vs. Barrio Alegre, mientras que Cecil A. Roberts vs. Progreso y Pellegrini vs. Monumental jugarán desde las 22.