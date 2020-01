Ya culminó la excepción del IVA a los productos básicos pero a nivel local no se sentirá el aumento

Desde el último 2 de enero, los productos de la Canasta Básica Alimentaria -compuesta por el total de artículos que reúnen los requerimientos calóricos y proteicos necesarios para un varón adulto- sufrieron, a nivel nacional, aumentos promedio del 7% en sus precios después de que el gobierno, supermercados y productores llegaran a un acuerdo para que el sector empresarial absorba la totalidad del IVA en la leche, que no subirá de valor, y dos tercios de ese gravamen sobre el resto de alimentos que volverán a tributarlo.

A partir de este acuerdo, se aguardaba que desde el último jueves aumentara el 5% el pan, el 7% yogures, azúcar, harina y huevos, y 9% el aceite, entre otras variaciones. El porcentaje de IVA de la leche será absorbido por las empresas, con lo cual no habrá cambios en el precio para los consumidores.

No obstante, a nivel local los aumentos no se sentirán durante estas primeras semanas según lo informado a La Opinión por cadenas de supermercados y mayoristas que se desempeñan en Trenque Lauquen.

n “Precios cuidado”

En este marco, desde el Supermercado La Anónima se explicó que “muchos de los más de cien productos de consumo masivo que no tenían IVA se van a pasar al programa ‘Precios Cuidados’. De esta manera, el aumento no se sentirá tanto”. A partir de ahora, esta reconocida cadena de supermercados continuará actualizando esos precios siempre con autorización y respetando lo que se defina en el citado programa.

En tanto, desde la Cooperativa Obrera también se señaló que “la empresa estableció que hasta el 9 de enero se van a mantener los productos sin IVA, se va absorber la diferencia con los proveedores y mantener hasta esa fecha el precio de los productos, no va a cambiar. A partir de ahí los precios se van a ir actualizando en el marco de las medidas que se tomen desde el gobierno”.

n “Sin aumentos”

En tanto, desde el negocio Muy Barato se explicó que “nosotros no vamos a aplicar ningún aumento, seguiremos trabajando de la misma manera en que lo hicimos en todos los golpes duros del último año en los que hubo aumento de 50% y nuestros productos no variaron en todo el año más de un 10%. En octubre del 2018, un paquete de fideos lo teníamos a $16.50 y hoy lo tenemos a $22”, se recordó desde esta empresa antes de señalar que “este tipo de medidas económicas no nos impacta ni nosotros se lo hacemos impactar al cliente, porque nosotros compramos directamente y vendemos en volumen. Tampoco competimos con ningún otro distribuidor local”.

n A nivel nacional

Un panorama muy diferente se aprecia a nivel nacional. Al respecto, el presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Parpaceli, advirtió que la eliminación del IVA en los alimentos “impactará duramente” en el precio de los artículos de la canasta básica. Los alimentos que integran la canasta básica deberán subir no más del 7% desde este jueves, según el acuerdo que el gobierno suscribió con las grandes cadenas de supermercados.

El resto de los sectores también acordó absorber 14 puntos de los 21 totales del tributo, para minimizar el traslado del IVA a partir del primero de enero. Según el acuerdo, el traslado de IVA a precios será el siguiente: Leche fluida, 0%. Pan artesanal de panadería flauta, 5%. Yogurt firme y sachet, entero y descremado, 7%. Arroz largo fino, parboil, cuatro ceros y cinco ceros, 7%. Azúcar, 7%. Pan lactal blanco en todas sus presentaciones, 7%. Polenta, 7%. Conservas de vegetales incluidos tomates en todas sus presentaciones, 7%. Harinas triple cero, cuatro cero y leudante, 7%. Yerba con palo y sin palo, 7%. Mate cocido y té sin ensobrado, 7%. Huevos, 7%. Aceites mezcla y girasol, 9%. Pan rallado y rebozadores, 10,5%.